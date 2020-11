“Seguiremos adelante”: México Libre anunció cómo participará en las elecciones del 2021

La organización de la ex pareja presidencial pretende participar para que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, no obtenga una mayoría legislativa (Foto: Facebook@MexLibre)

México Libre, organización política de Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, sí participará en las próximas elecciones del 2021, ya sea en alianza con partidos o candidaturas propias. Están en miras de gubernaturas, alcaldías y diputaciones.

“Seguiremos adelante”, publicó Calderón Hinojosa al retomar el comunicado de la fuerza política dirigida por su esposa, la ex candidata presidencial en 2018.

Aunque no obtuvo registro de partido político, México Libre anunció, hace tres semanas, que haría una consulta interna a sus militantes para decidir el futuro inmediato y, este 21 de noviembre, reportó que su comisión ejecutiva dio aval para la lucha electoral del próximo año. La otra opción era terminar con sus actividades de forma definitiva.

La organización de la ex pareja presidencial pretende participar para que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, no obtenga una mayoría legislativa junto con sus aliados. Además, para que no expanda su dominio de las cinco entidades que gobierna en el país.

Los Zavala-Calderón pretendían afianzarse en la vida política mediante Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre. Pero el Instituto Nacional Electoral le negó el registro en primera instancia por mostrar irregularidades en las aportaciones para constituirse

“Para contribuir a la formación de una mayoría opositora en el Congreso de la Unión, México Libre participará en los comicios del año 2021 con candidatos propios o en alianza con otros partidos”, reportó la facción.

De nueva cuenta, la organización arremetió contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órganos autónomos que determinaron negarle el registro de partido.

“En los resolutivos avalados por la Comisión Ejecutiva Nacional, se autorizó a la dirigencia continuar diálogos con los diversos partidos de oposición con miras a la construcción de posibles alianzas político-electorales que permitan construir un contrapeso efectivo al poder presidencial en el Congreso de la Unión; así como para participar en las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales en las entidades donde se realicen dichos comicios”, informaron.

Por otra parte, postulará de forma independiente a ciudadanos y militantes que por su trayectoria compartan los ideales de México Libre y sean referentes en sus comunidades, con lo cual deja la puerta abierta a aquellos que formalmente no pertenecen a la agrupación.

Postulará de forma independiente a ciudadanos y militantes que por su trayectoria compartan los ideales de México Libre y sean referentes en sus comunidades, con lo cual deja la puerta abierta a aquellos que formalmente no pertenecen a la agrupación

“La Comisión Ejecutiva revisará, caso por caso, las alianzas y postulaciones a cargos de elección popular de militantes de México Libre”, añadieron en su reporte, pues con o sin registro, se consideraron una “fuerza ciudadana viva”. Añadieron que lucharán contra el autoritarismo que violente el orden constitucional.

Cabe destacar que estas acciones ya habían sido adelantadas por Margarita Zavala el pasado 15 de octubre, cuando dijo que, tras no obtener el registro como partido, el panorama político obligaba a construir la oposición. Refrendó que ella, como la militancia que la respalda, ha estado abierta al diálogo con otras fuerzas. Con esto se formaliza la disposición para ir de la mano con actores con el Partido Acción Nacional, de donde la abogada y su esposo renunciaron.

Los Zavala-Calderón pretendían afianzarse en la vida política mediante Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre. Pero el Instituto Nacional Electoral le negó el registro en primera instancia por mostrar irregularidades en las aportaciones para constituirse. Incluso fue multada con $2,707,482.05 pesos, debido a que sus egresos e ingresos no eran claros, incluyendo aportaciones de personas no identificadas, lo cual es ilegal.

Luego de ello, el grupo apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que ratificó, con cuatro votos a favor y tres votos en contra, una mayoría para respaldar el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés que proponía confirmar la negativa del INE, el pasado 14 de octubre.

Aunque no obtuvo registro de partido político, hace tres semanas México Libre anunció que haría una consulta interna a sus militantes para decidir el futuro inmediato

Margarita Zavala y su esposo acusaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó haber operado. El mandatario aseguró que su gobierno se mantuvo al margen, por lo cual se reservó sus opiniones.

