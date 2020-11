“No desaparece por decreto ni capricho presidencial”: México Libre evalúa todas las opciones hacia las elecciones de 2021

La facción indicó que cualquier propuesta formulada a dirigentes debía ser turnada a Margarita Zavala o Fausto Barajas y de ahí decidir qué conviene más a los propósitos de México Libre (Foto: Facebook@MexLibre)

México Libre, organización de Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón, se fijó como plazo todo el mes de noviembre para decidir la ruta interna luego de no obtener registro como partido, por lo cual está abierta a candidaturas independientes, como a recibir propuestas de las distintas fuerzas políticas del país.

Lo anterior, con el fin de evaluar alianzas para participar en las elecciones del 2021. A través de Twitter, la facción política difundió un comunicado con cuatro exhortos a su militancia para no adelantar acuerdos ni compromisos, previa consulta con la dirigencia.

“A militantes y amigos de @MexLibre_. ¿qué sigue? Información acerca del proceso en el que estamos después del atropello del Tribunal Electoral (que no quedará impune). #MéxicoLibre es una fuerza relevante en la vida política, y no desaparece por decreto ni capricho presidencial”, arremetió el ex presidente Calderón.

Felipe Calderón y Margarita Zavala pretendían competir en los comicios con Libertad y Responsabilidad Democrática, ahora se dicen abiertos a propuestas de otras fuerzas (Foto: Steve Allen)

Durante el periodo de diálogo, comunicó México Libre, también habrá una consulta a su correligionarios, donde se determinará si continúan y bajo qué modalidad, o dan por terminada sus tareas de forma definitiva.

“Se determinó que durante este lapso, y en paralelo con la consulta a sus militantes, la presidencia de México Libre estará abierta a recibir propuestas y establecerá conversaciones con las distintas opciones políticas, y después de hacer una valoración de las mismas, decidir respecto del futuro de la organización”, indicó el grupo de la ex pareja presidencial.

Por una parte, apuntaron a que varios miembros de la organización están recibiendo invitaciones de participación, por ello pidieron cuidar de la deliberación interna.

“México Libre se compromete y pide a sus militantes y dirigentes a realizar los actos tendientes a mantener abiertas todas las posibles opciones, incluyendo la posibilidad de candidaturas independientes, y en coordinación con las dirigencias estatales y nacional, revisar los distintos escenarios políticos y decidir el mejor curso de acción a futuro”, refiere el comunicado.

El Tribunal ratificó la resolución del INE de no otorgar registro de partido político a México Libre (Foto: Twitter)

Además, la facción indicó que cualquier propuesta formulada a dirigentes debía ser turnada a Margarita Zavala o Fausto Barajas y de ahí decidir qué conviene más a los propósitos de México Libre, en caso de seguir por la vía electoral.

“En el mismo sentido, todas las propuestas que sean formuladas a dirigentes o militantes de México Libre deberán ser enviadas para su valoración e integración a la CNE a través de la presidenta, Margarita Zavala, o el coordinador nacional, Fausto Barajas”, apuntó el escrito.

Cabe destacar que estas acciones ya habían sido adelantadas por Margarita Zavala el pasado 15 de octubre, cuando dijo que, tras no obtener el registro como partido, el panorama político obligaba a construir la oposición. Refrendó que ella, como la militancia que la respalda, ha estado abierta al diálogo con otras fuerzas. Con esto se formaliza la disposición para ir de la mano con actores con el Partido Acción Nacional, de donde la abogada y su esposo renunciaron.

La ex pareja presidencial acusa al gobierno de AMLO de ser autoritario y temer el contrapeso (Foto: Presidencia de México)

Los Zavala-Calderón pretendían afianzarse en la vida política mediante Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre. Pero el Instituto Nacional Electoral le negó el registro en primera instancia por mostrar irregularidades en las aportaciones para constituirse. Incluso fue multada con $2,707,482.05 pesos, debido a que sus egresos e ingresos no eran claros, incluyendo aportaciones de personas no identificadas, lo cual es ilegal.

Luego de ello, el grupo apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que ratificó, con cuatro votos a favor y tres votos en contra, una mayoría para respaldar el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés que proponía confirmar la negativa del INE, el pasado 14 de octubre.

Margarita Zavala y su esposo acusaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó haber operado. El mandatario aseguró que su gobierno se mantuvo al margen, por lo cual se reservó sus opiniones.

