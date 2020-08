“Aportaciones” e irregularidades provocaron la multa por 2.7 millones de pesos a México Libre

México Libre es la organización con la que el ex presidente busca regresar al juego político y jugar el rol opositor (Foto: Facebook@MexLibre)

Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., mejor conocida como México Libre, fue multada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por una cantidad de $2,707,482.05 pesos, debido a que presentó irregularidades en sus egresos e ingresos, incluyendo aportaciones de personas no identificadas, lo cual es ilegal.

Encabezada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala del Campo, la organización desconoció la multa y alegó que no había recibido notificación alguna; esto, apenas tres minutos después de que el INE publicara el comunicado de las sanciones en Twitter.

”No recibimos ningún donativo anónimo, como dolosamente hacen ver en la información apócrifa que circula”, publicó México Libre en su cuenta oficial de Twitter, pues en las últimas horas de ayer 20 de agosto y el transcurso de este viernes 21, notas de prensa ya daban cuenta del proyecto en que era incluida la sanción.

Pese a que México Libre aseguró haber registrado escrupulosamente los donativos que recibió, el INE detectó aportaciones por $1,241,687 pesos a la organización, un monto proveniente de personas no identificadas, lo cual es de carácter ilícito.

Además, señaló que daría vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), pues el organismo de Calderón y Zavala obtuvo aportaciones de personas no identificadas por arriba de las 1,500 UMAS (equivalentes a $130,320).

En ese contexto, el Consejo General del órgano electoral aprobó el proyecto presentado por la Comisión de Fiscalización, que incluye castigos a otras seis organizaciones, entre ellas, Redes Sociales Progresistas, dirigida por Fernando González, quien es yerno y operador político de la maestra Elba Esther Gordillo.

“El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales de Ingresos y Egresos de las Organizaciones de Ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional, por un monto global preliminar de 6.14 millones de pesos”, especificó la dependencia encabezada por Lorenzo Córdova Vianello.

De acuerdo con el comunicado del INE, las cantidades corresponden a las propuestas en el proyecto de acuerdo, pero podrían modificarse si, de los engroses ordenados por el Consejo General, se desprende una variación en la multa.

Entre los aspirantes a registrarse como partido político, México Libre fue el de la sanción más alta y la tercera en recursos provenientes de fuentes desconocidas.

Fuerza Social Por México tuvo multa de $1,141,628.88. Dirigida por el líder sindical Pedro Haces Barba, senador suplente por Morena, fue a la organización que se le detectó el monto más alto de donativos, cuyo origen no es identificado, pues registró $6,864,030.69 pesos en este rubro ilegal.

Mientras que Grupo Social Promotor de México, organización vinculada con el magisterio y el extinto partido Nueva Alianza, fue sancionada con $907,929.54. En el caso de recursos de origen presuntamente ilegal, esta organización obtuvo 24,990 pesos.

Por su parte, a Redes Sociales Progresistas le fue aprobada una sanción equivalente a $875,062.93 pesos. El llamado partido de Elba Esther Gordillo obtuvo aportaciones de personas desconocidas por una cantidad de $5,057,142.84.

Súmate a Nosotros, identificado con el ahora morenista y ex panista Manuel Espino, deberá pagar un castigo económico correspondiente a $290,645.60 pesos. De las aportaciones de personas no identificadas, esta organización habría recibido $139,860.

Encuentro Solidario pagará una multa de $159,010.18. Además, esta agrupación emanada del extinto Partido Encuentro Social obtuvo recursos no identificados por 34,500 pesos. Y finalmente, Fundación Alternativa A.C fue penada con $63,029.54; habría recibido $31,517.20 de fuentes desconocidas.

“La revisión de los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos estuvo comprendida en el periodo de enero de 2019 a febrero de 2020, periodo en el que estas asociaciones realizaron actividades para cumplir con los requisitos y apoyos necesarios para ser partido político”, detalló el INE.

Agregó que las siete organizaciones que aspiran a ser un partido político nacional, reportaron, en sus informes mensuales, un total de ingresos por $113,391,044.41 pesos y gastaron $108,883,085.62.

Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que, de las irregularidades determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, el monto ascendió a 17,729,940 pesos. Y los registros contables de todas las organizaciones, por aportaciones de personas no identificadas sumaron $13,393,727.73.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, dijo que la fiscalización no era un tema menor, pues se trata de un paso para decidir el registro de los nuevos partidos.

“La probidad en las conductas financieras de los actores políticos gravita directamente sobre su credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía y en el sistema democrático”, escribió en Twitter.

De acuerdo con la presidenta de la comisión fiscalizadora, las irregularidades detectadas fueron en 11 rubros, entre ellos destacan: “aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS (equivalentes a 7,819 pesos) y aportaciones de ente prohibido”.

Ciro Murayama agregó que: “todas las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron, exclusivamente, con recursos privados, y dichos recursos solo pueden provenir de personas físicas debidamente identificadas; cuando ello no ocurre en los hechos se está teniendo acceso a financiamiento privado opaco de origen desconocido y, por tanto, ilegal. El dinero que se usa sin conocer bien a bien de dónde viene, en la política, es dinero prohibido”.

El Consejo del INE revisará el gasto de propaganda en Facebook que reportó México Libre, pues son necesarias las constancias de pagos a intermediarios hacia la red social; de modo que no bastaba con la acreditación del contrato. Esto podría impactar en las sanciones ya establecidas.

