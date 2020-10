“Todo puede pasar”, la respuesta de Margarita Zavala sobre si teme que AMLO encarcele a Felipe Calderón

Felipe Calderón impulsó el partido fundado por Margarita Zavala, su esposa, pero no obtuvieron registro como partido político (Foto: Cuartoscuro)

Para Margarita Zavala, fundadora de México Libre y ex candidata presidencial en 2018, todo puede pasar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; incluso que su esposo y ex presidente, Felipe Calderón (2006-2012), sea encarcelado.

La abogada consideró que la administración de AMLO tiene tintes autoritarios y ello podría encauzar en perseguir a los opositores del régimen. Pero ante eso, refirió Zavala, tendrán cómo defenderse ella y su pareja.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, la política fue cuestionada sobre si sentía un temor por ver a su esposo tras las rejas.

Mira, yo después de todo lo que he visto, por su puesto con los regímenes autoritarios, todo puede pasar, pero la verdad, Carlos, de todos modos tendremos cómo defendernos, porque no hay nada, ninguna razón para ello

Agregó que en vez de esgrimir con fundamentos contra Felipe Calderón, el actual mandatario utiliza cualquier recurso para “pegarle” al ex panista.

AMLO dijo que se mantuvo al margen de la decisión del Tribunal (Foto: Presidencia de México)

“Una cosa es, en democracia, aceptar que el que ganó, ganó; y otra cosa es que use las instituciones para sus propios caprichos, por supuesto que cuando viene el autoritarismo, cuando viene la dictadura todo cabe. Las dictaduras acaban metiendo a la cárcel a todo opositor. Cuidado con ello, cuidado con ello, porque la pregunta no es solo respecto a una persona”, advirtió la ex candidata, quien se bajó de la contienda para los comicios del 2018, donde AMLO obtuvo el triunfo.

Margarita Zavala acusó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) operó para que Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, no fuera registrada como partido político. Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se los negara en primera instancia y la organización acudiera ante el órgano de justicia para apelar la decisión. Sin embargo, este último ratificó el fallo del INE.

Con cuatro votos a favor y tres votos en contra, se logró la mayoría para votar a favor del proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés que proponía confirmar la negativa del INE, este miércoles 14 de octubre.

Calderón también advirtió que el país se encaminaba al autoritarismo por negarle el registro a la fuerza política fundada por su esposa (Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme)

“Lamentable la resolución del @TEPJF_informa en contra del registro de @MexLibre_ es injusto, inconstitucional, incongruente. Gracias a los 3 valientes: Magistrado Indalfer Infante, Magistrado Reyes Rodríguez y la Magistrada Janine Otalora. A todos los que están afines al gobierno se les dio el registro; a la única voz opositora, @MexLibre_ se le negó con criterios absurdos . Seguiremos en la lucha”, escribió Zavala en su cuenta de Twitter tras conocer la decisión.

En su conferencia matutina de este jueves 15 de octubre, López Obrador aseguró que su gobierno se mantuvo al margen, por lo cual se reservó sus opiniones. No obstante, Tanto Redes Sociales Progresistas, vinculada a la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo; como Partido Encuentro Solidario, apoyaron al presidente en las elecciones del 2018, por lo cual son asociados al poder. Las dos organizaciones sí lograron el registro como partido político y participarán en los comicios del 2021.

Por otra parte, Margarita Zavala, en el programa de W Radio, agregó que ni su esposo ni ella están vinculados con el proceso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad calderonista preso en Nueva York y acusado por nexos con el narcotráfico.

García Luna está detenido en Nueva York, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa por más de 19 años, a través de sus puestos públicos (Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

Reiteró que hubo operación presidencial para negarle el registro a México Libre pues representaban un peligro al gobierno actual. Ahora sigue dialogar con la base organizativa y no descartó mantener negociaciones con el Partido Acción Nacional, grupo donde la pareja militaba hasta 2018 y con el cual, Calderón llegó al poder. Recalcó que ante el panorama político era importante construir la oposición y que siempre ha estado abierta al diálogo con otras fuerzas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Felipe Calderón aseguró que asociaciones que sí obtuvieron registro como partidos tienen financiamientos sin aclarar

“Seguiremos en la lucha”: Margarita Zavala reaccionó tras el fallo de la TEPJF al recurso de apelación de México Libre

“Es un golpe a la democracia”: Margarita Zavala rechazó que eventual negativa a México Libre sea un revés solo para los Calderón