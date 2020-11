Refinanciamiento de la deuda y calificación crediticia estable: los logros de Hacienda que ha presumido Arturo Herrera

Arturo Herrera ha presumido algunos logros de la Secretaría de Hacienda, dependencia del gobierno federal que él dirige (Foto: Reuters / Luisa Gonzalez)

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha manejado las finanzas del gobierno mexicano desde el 9 de junio de 2019, cuando Carlos Urzúa Macías, su predecesor, renunció al puesto que le había asignado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las condiciones en las que se ha desempeñado Herrera Gutiérrez no han sido fáciles, pues aproximadamente 6 meses después de que tomó el cargo, la pandemia por COVID-19 generó una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes.

No obstante, el funcionario se ha hecho de algunos logros durante este tiempo, entre los que destaca la calificación crediticia de “perspectiva estable” que Fitch Ratings otorgó a México el pasado 11 de noviembre, lo que significa una “buena noticia” de cara al siguiente año fiscal.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario compartió un comunicado y explicó que en la postura de Fitch “destacan nuestro marco de política macroeconómica consistente, finanzas externas sólidas y un nivel de deuda estable” .

El secretario de Hacienda Arturo Herrera destacó la calificación crediticia de “perspectiva estable” que Fitch Ratings otorgó a México (Foto: Twitter)

En un siguiente tuit señaló: “Esta es una buena noticia, que aunada a la esperada aprobación del #Presupuesto2021 esta semana, nos permite irnos preparando de cara al próximo año fiscal”.

Asimismo, se encuentra el “exitoso” refinanciamiento de deuda por 6,600 millones de dólares (mdd) en mercados internacionales, el cual se efectúo mediante el aprovechamiento de las bajas tasas de interés prevalecientes en el ambiente financiero global, logrando reducir en 75% las amortizaciones programadas en 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda.

“Las condiciones financieras alcanzadas en esta operación resultaron excepcionales para México, reafirmado así la fuerte confianza que tiene el público inversionista tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México”, señaló la SHCP en un comunicado.

Con el refinanciamiento de deuda en dólares, el gobierno de México logró reducir en 75% las amortizaciones programadas en 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda (Foto: Adrián Escandar)

De acuerdo con la dependencia, la operación tuvo tres componentes; el primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia, uno con vencimiento en 2031, por 1,825 mdd de nuevos recursos a un cupón de 2.659% y otro con vencimiento en 2061, por 1,800 mdd de nuevos recursos a un cupón de 3.771 por ciento.

“Ambos bonos pagarán los cupones (interés) más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.”, destacó la Secretaría comandada por Herrera Gutiérrez.

Esta transacción contó con la participación de más de 300 institucionales a nivel internacional, y alcanzó una demanda máxima de 16,000 millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado.

El segundo componente consistió en un ejercicio en el que los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que aquellos con bonos que caducan entre 2046 y 2050 tuvieron la oportunidad de intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años.

De esta operación resultó un monto toral de intercambio de aproximadamente 3,000 millones de dólares.

Con ello, se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa

Desde que López Obrador se encuentra al frente del Ejecutivo federal, ha hecho énfasis en una política de “finanzas públicas sanas” (Foto: Presidencia de México)

Por último, el gobierno de México, a través de la SHCP, ejecutó la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos, cuyo vencimiento estaba estipulado para 2022.

“Esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3,625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al Gobierno Federal disminuir en 75% sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2022”, explicó la dependencia.

Desde que López Obrador se encuentra al frente del Ejecutivo federal, ha hecho énfasis en una política de “finanzas públicas sanas”, sin recurrir a endeudamiento adicional.

A pesar de que la pandemia por COVID-19 ha traído consecuencias negativas a la economía, el mandatario mexicano rechazó la idea de adquirir financiamiento externo, pues aseguró que con “honestidad” y el manejo “austero” del presupuesto, se podía lograr atender las necesidades generadas por la crisis sanitaria.

“Si le hubiésemos seguido con el tren de gasto que se llevaba antes, no hubiésemos tenido presupuesto o no se hubiese contado con un presupuesto, o se hubiese tenido que pedir crédito, seguir endeudando al país y eso no lo hemos hecho. Entonces, por eso la austeridad” , señaló el presidente en conferencia de prensa matutina.

