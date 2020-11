Arturo Herrera habló de la versión de su salida de Hacienda: “Voy a estar aquí hasta que el presidente me aguante”

Imagen de archivo (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, desmintió los rumores sobre su posible renuncia a la dependencia federal.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Herrera Gutiérrez, destacó que un columnista (Darío Celis) aseguraba que dejaría la Secretaría; sin embargo, aseveró que seguirá en ella “mientras el presidente me aguante”.

“En relación a lo que pasó ayer (miércoles) entiendo que un columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños. La verdad es que la nota ni la leí porque me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error y ya no la leí”, declaró.

“Decía que me iba a ir al directorio Ejecutivo del Banco Mundial, la posición en el directorio Ejecutivo (del Banco Mundial) por los próximos años ni siquiera es de México, es de España, así es que cuando ya trae informacIón tan mala en la primera línea pues ya no lo leí”, enfatizó.

Arturo Herrera destacó que para un economista con vocación en el sector público, no hay mayor honor que ser el máximo responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda. Eso es cierto en cualquier circunstancia, pero es mucho más cierto en las circunstancias que estamos viviendo, así es que mientras el presidente me aguante, yo voy a estar por aquí”, concluyó.

El periodista Darío Celis publicó el miércoles en su columna de El Financiero, que Arturo Herrera “ya tenía ruta de salida de la 4T (y) su mira apunta a Washington, a una posición en el directorio del Banco Mundial”.

Aseguró que “el abnegado colaborador de Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente un año más al frente de la principal cartera económica del gobierno, pero el tabasqueño no cedió a sus pretensiones”, destacó.

De acuerdo con Celis, Herrera Gutiérrez quería mantenerse como secretario hasta finales del 2021 para engancharse como candidato de Morena a la gubernatura de su natal Hidalgo, que tendrá elecciones para sustituir a Omar Fayad en 2022.

“Algo pasó que Herrera cayó de la gracia de López Obrador. Ni siquiera transitó la idea de que se fuera al Banco de México. El próximo mes se abría la ventana ideal para que saltara a ese organismo”, escribió el columnista.

Darío Celis señaló incluso que López Obrador quisiera tener al frente de la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, a quien convocó la semana pasada junto con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza para abordar temas relacionados con la empresa petrolera.

Incluso señaló que Ramírez de la O es el as bajo la manga que tiene el mandatario para la Secretaría de Hacienda y que en los hechos -destacó el columnista- ya ha desplazado a Herrera en las decisiones relevantes.

