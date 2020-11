“No soy un farsante, le tengo amor al pueblo”: AMLO aseguró que lo que está haciendo en Tabasco ayuda más que las fotos

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes en su conferencia de prensa llamó a la población a seguir cuidándose, y que ante la pandemia de Covid-19, se deben de atender las medidas sanitarias como no hacer concentraciones masivas; y aprovechó para explicar por qué no se ha metido a las inundaciones, como “sus adversarios” lo han pedido.

"Quiero aprovechar para seguir recordando a la gente que no podemos hacer concentraciones, ahora que fui a Tabasco, me dicen:`bueno por qué no nos visita a todos, por qué no está con nosotros de manera más presencial´ que yo esté ahí visitando las comunidades, no puedo hacerlo; pero no puedo hacerlo, como dicen mi adversarios de que no me mojo, pues yo nací ahí, padecí inundaciones, desde niños, conozco todo eso, pero no solo conozco, sino fui director del INI ( Instituto Nacional Indigenista) en Nacajuca precisamente y enfrente seis años de inundaciones, y pues me metía yo al pantano con el agua hasta el pecho para rescatar gente y todo.

Ahora me dicen: `a ver mojese´, no me puedo mojar nada más por la foto, no. Estoy haciendo lo que corresponde que eso ayuda más, además le digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo me enfermo, y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia y me enferme de Covid, pues tampoco no, entonces estoy pendiente", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que “no es un farsante" y “le tiene amor al pueblo”, pero ahora se tiene que cuidar ante un posible contagio de Covid-19.

"Es mi corazón el que les doy siempre, son mis sentimientos son mis convicciones; no soy un farsante le tengo amor al pueblo, por eso estoy en esto, no soy fifí, entonces tengo que cuidarme, pero este es un mensaje también para todos, tenemos que hacer actos , que nos organicemos bien, con poca gente, si hay quienes tienen peticiones, que se busque el conducto, tenemos representantes, me llega todo, por eso ando a ras de tierra ando recorriendo todo el país, entonces nada más cuidar eso ", explicó.

López Obrador expuso este lunes su conferencia de prensa por qué se optó por inundar las zonas en donde se encuentran las comunidades indígenas en el estado de Tabasco.

"Primero decir que se redujo el volumen de agua que se sacó de la presa, para no inundar las zonas bajas, los técnicos tenían pensado sacar hasta 2 500 metros cúbicos por segundo, y yo detuve eso: (les dije) `esperen, voy para allá´, eso el sábado hace 10 días, y les propuse que si se tenía que llevar a cabo esa operación, para evitar que se rompiera la presa, lo hiciéramos gradualmente , poco a poco para que viéramos cómo se comportaba, los escurrimientos...

Afortunadamente se desfogo 2.100 metros cúbicos, no los 2.500 que se tenía proyectado, esto significó bajar mucho la inundación o no agravar mucho la inundación, si hubiéramos soltado los 2.500 metros cúbicos, se hubiese ido a pique todo Tabasco, Villahermosa y todo.

Ahora el desfogue está en 1 .200, y esto porque estamos sacando agua de Malpaso, porque viene otra tormenta , otro huracán que ojalá no nos pegue porque va a complicar las cosas...

Ya una vez que hicimos esa operación, que significó menos agua, pudimos optar, hay una compuerta, el río de la presa peñitas, ...ese río Grijalva tiene otra derivación que es el Carrizal, este río es el que va a Villahermosa , ahí se hizo una compuerta para proteger a Villahermosa, entonces esa compuerta que no se cerraba en 12 años, se cerró, para quitarle agua a Villahermosa y esto significó, por el (río) Samaria, más agua en la zona baja, que son las zonas de las comunidades indígenas.

El presidente confirmó que el 7 de noviembre pidió a los técnicos que desfogaran “poco a poco” la presa de Peñitas, en riesgo de romperse por las lluvias de Eta, porque de lo contrario “se iba a pique todo Tabasco”, su tierra natal.

Foto: Presidencia de México.

Además, ordenó cerrar la compuerta del río Carrizal, que pasa por Villahermosa, para no inundar esa ciudad de 857,000 habitantes.

"Medimos de que se iba ir el agua estas comunidades, pero no como en otras ocasiones, que además el volumen ya era menor además del desagüe y optamos por cerrar la compuerta, yo he estado pendiente y si hay inundaciones en Xalpan, Najacuca, pero no mayor y estamos atendiendo a los damnificados, tenemos albergues, la zona más crítica es Centla, porque es una zona muy baja que está debajo incluso del nivel del mar, hay comunidades, lo constate ayer, como Allende, Guerrero, Cuauhtémoc, toda esa zona está muy inundada, un metro dos metros de agua en las casas.

Ya hay albergues, la gente está siendo atendida, se va a poyar siempre con alimentos con medicinas, se les van a reparar los daños, se les van a entregar recursos para sus enseres, muebles, lo que hayan perdido a todos, a todos los damnificados", aseguró.

Aseguró que se vio obligado a optar “entre inconvenientes” porque históricamente “no ha habido un buen control de las presas” y reiteró que presentará “un decreto para que ya el manejo de las presas se subordine a la protección civil y que sean presas para proteger a la gente y que no haya inundaciones”.

