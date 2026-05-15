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Arma tu selección mexicana para el Mundial 2026: ¿Llevarías a Santi Giménez o apuestas por Memote Martínez?

México no supera los octavos desde 1986 y este verano juega tres partidos de grupo en casa. La presión es máxima y los debates sobran. Infobae te pregunta: ¿con quién quieres ver al Tri en el Mundial 2026? Arma tu selección y compártela

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México se alista para debutar en la Copa Mundial 2026, arma tu selección ideal con Infobae. (Captura de pantalla)
México se alista para debutar en la Copa Mundial 2026, arma tu selección ideal con Infobae. (Captura de pantalla)

México abre el Mundial 2026 este 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural de un torneo que por primera vez reúne a 48 selecciones y que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El Tri, ubicado en el Grupo A, junto a Corea del Sur y Chequia, tendrá tres de sus partidos de fase de grupos en suelo mexicano, una ventaja que no ha tenido desde el Mundial de 1986.

Infobae México pone a prueba tu ojo de técnico: con el juego interactivo “Arma tu selección”, donde puedes elegir a los 26 jugadores que llevarías al Mundial 2026. Del total de preseleccionados, seleccionas por posición —arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros— y al final puedes compartir tu equipo ideal en redes sociales. El juego está disponible en infobae.com/mundial-2026/convocatorias.

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Sobre la selección mexicana

El director técnico Javier Aguirre lleva al torneo una plantilla que combina experiencia europea con talento de la Liga MX. Entre los jugadores confirmados destacan el portero Raúl Tala Rangel (Club Guadalajara), quien se perfila como titular por encima del histórico Guillermo Ochoa; Johan Vásquez (Genoa) y César Montes (Lokomotiv), pilares fundamentales en la defensa; y el delantero Raúl Jiménez (Fulham FC), máxima referencia ofensiva del equipo.

Memo Ochoa romperá el récord al ser el único mexicano con seis Copas Mundiales en su carrera (REUTERS/Raquel Cunha)
Memo Ochoa romperá el récord al ser el único mexicano con seis Copas Mundiales en su carrera (REUTERS/Raquel Cunha)

Santiago Giménez (AC Milan), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) completan el ataque proyectado; Jiménez llega a su tercer Mundial con 34 años, pero a la par apareció Memo Martínez (Pumas) con 31 años aspira a colarse a la lista definitiva. El Tri también convoca a una generación joven con proyección: Gilberto Mora, mediocampista de Tijuana que a sus 17 años ya suma minutos con la selección mayor, y Obed Vargas (Seattle Sounders), otra promesa del mediocampo que viene de un ciclo destacado en torneos Sub-20.

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México juega en casa y busca romper el quinto partido

El formato ampliado del Mundial beneficia a México: ahora avanzan a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, lo que da más margen de error que en ediciones anteriores. El Tri no supera la ronda de octavos desde 1986, una racha que el país entero espera ver rota este verano.

Javier Aguirre ha experimentado con una serie de variaciones en sus alineaciones en los partidos amistosos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Javier Aguirre ha experimentado con una serie de variaciones en sus alineaciones en los partidos amistosos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los tres partidos de grupo en México —ante Sudáfrica en la Ciudad de México, ante Corea del Sur en Guadalajara y ante Chequia de nuevo en la Ciudad de México— convierten al Azteca y al Estadio Akron en escenarios de presión máxima para el equipo local.

¿Cómo jugar? Arma tu selección mexicana ideal

Ahora que conoces al equipo, es tu turno. El juego interactivo de Infobae México te permite elegir tu propio onceno para el Mundial 2026. Aquí el paso a paso:

Pantalla de Infobae mostrando el juego del Mundial 2026, con un pop-up de instrucciones y la sección de arqueros de México con imágenes de jugadores
La plataforma Infobae lanza un juego interactivo donde los usuarios pueden crear su selección ideal para el Mundial 2026, eligiendo 26 jugadores preseleccionados de diferentes posiciones. (Infobae México)
Captura de pantalla de una página web de Infobae con un pop-up que indica "Arma tu equipo soñado" para el Mundial 2026, mostrando la selección de arqueros y un contador de tiempo
Infobae lanza su juego interactivo para formar la selección ideal del Mundial 2026, donde los usuarios eligen jugadores como arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros para su equipo soñado. (Infobae México)
Captura de pantalla de la interfaz web del juego de Infobae para el Mundial 2026, mostrando la selección de jugadores, un contador de tiempo y perfiles de porteros mexicanos
La interfaz web del juego de Infobae permite a los usuarios seleccionar sus jugadores favoritos para el Mundial 2026, con un contador regresivo visible para el inicio del torneo. (Infobae México)

Paso 1. Elige a tus 26 jugadores Del total de preseleccionados, debes elegir exactamente 26 jugadores para conformar tu equipo ideal.

Paso 2. Selecciona por posición La elección se divide en cuatro rondas: arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros.

Arma tu tu selección mexicana ideal para el Mundial 2026 con Infobae (Infobae México)
Arma tu tu selección mexicana ideal para el Mundial 2026 con Infobae (Infobae México)
Interfaz de Infobae mostrando un juego de selección de futbolistas para el Mundial 2026 con fotos de jugadores como Edson Álvarez y César Montes, y lista de equipo
Así puedes armar tu convocatoria ideal para el Mundial 2026 (Infobae México)

Paso 3. Agrega a tus jugadores En cada ronda, toca el botón “+” junto al nombre de cada jugador que quieras incluir en tu equipo.

Paso 4. Comparte tu equipo Una vez que completes las cuatro posiciones, podrás compartir tu selección ideal en tus redes sociales.

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