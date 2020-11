“Le están robando al pueblo”: AMLO comparó la toma de casetas con el “huachicol”

Foto: Presidencia de México.

Sobre la toma de casetas, el presidente Andrés Manuel López Obrador comparó esta actividad con el Huachicol, pues dijo que es un lucro y se evita que los recursos de las casetas ingresen a la Hacienda Pública, para luego destinarse a los programas del Bienestar.

“Es algo indebido, ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno, el presupuesto no es del gobierno, es de los funcionarios, es del pueblo”, declaró desde la tribuna de Palacio Nacional.

El mandatario mexicano aseguró que los operativos de la Guardia Nacional contra las tomas de casetas serán permanentes. Además, señaló que en ocasiones este tipo de acciones son encabezadas por grupos criminales que extorsionan automovilistas.

Información en desarrollo...