Gerardo Mérida Sánchez: el general que pasó de luchar contra Los Chapitos a enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa con Rocha Moya. (Gobierno de Sinaloa)

Este viernes, se reportó que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos, luego de que hace unas semanas fuera señalado por las mismas de diversos cargos relacionados con narcotráfico.

Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló a él, y a otros nueve funcionarios de alto rango, de haber recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, específicamente, de la facción de Los Chapitos.

PUBLICIDAD

Junto a Mérida Sánchez, también fue acusado el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien precisamente solicitó la licencia luego de los señalamientos.

Según la información disponible, Mérida Sánchez se habría entregado el pasado lunes en Arizona.

PUBLICIDAD

Acusaciones de EEUU

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, desde septiembre de 2023 o alrededor de ese año, y hasta su renuncia, en 2024, Mérida Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, proporcionó a ellos mismos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas.

Se señaló que entre 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Mérida Sánchez, en su calidad como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas.

PUBLICIDAD

Mérida Sánchez se habría entregado en Arizona. (Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

En el año 2023, se informa en el documento, Sánchez habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar a su personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de Los Chapitos.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

De acuerdo con información de transparencia del gobierno de Sinaloa, Gerard Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguriudad del estado entre el 2023 y el 2024, año en el que renunció, tiene una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, una licenciatura en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional, y un doctorado en Derecho.

PUBLICIDAD

En su experiencia laboral se destacan varios cargos importantes:

Comandante del Mando Especial Mante en el estado de Tamaulipas

Comandante de la 21/a Zona Militar en Morelia, Michoacán

Comandante de la 44/a Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca

Comandante de la 25/a Zona Militar en Puebla, Puebla

Subjefe y Jefe en las Secciones Segunda (Inteligencia), Tercera (Operaciones) y Cuarta (Logística) del Estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional

Agregado Militar y aéreo en la Embajada de México en Chile

Director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa