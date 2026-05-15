México

Gerardo Mérida Sánchez: el general que pasó de luchar contra Los Chapitos a enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos

Reportes señalan que el ex secretario de Seguridad de Sinaloa se habría entregado a autoridades estadounidenses el pasado lunes 11 de mayo, en Arizona

Guardar
Google icon
Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa con Rocha Moya. (Gobierno de Sinaloa)
Gerardo Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa con Rocha Moya. (Gobierno de Sinaloa)

Este viernes, se reportó que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos, luego de que hace unas semanas fuera señalado por las mismas de diversos cargos relacionados con narcotráfico.

Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló a él, y a otros nueve funcionarios de alto rango, de haber recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, específicamente, de la facción de Los Chapitos.

PUBLICIDAD

Junto a Mérida Sánchez, también fue acusado el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien precisamente solicitó la licencia luego de los señalamientos.

Según la información disponible, Mérida Sánchez se habría entregado el pasado lunes en Arizona.

PUBLICIDAD

Acusaciones de EEUU

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, desde septiembre de 2023 o alrededor de ese año, y hasta su renuncia, en 2024, Mérida Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, proporcionó a ellos mismos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas.

Se señaló que entre 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Mérida Sánchez, en su calidad como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas.

Gerardo Mérida Sánchez
Mérida Sánchez se habría entregado en Arizona. (Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

En el año 2023, se informa en el documento, Sánchez habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar a su personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de Los Chapitos.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

De acuerdo con información de transparencia del gobierno de Sinaloa, Gerard Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguriudad del estado entre el 2023 y el 2024, año en el que renunció, tiene una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, una licenciatura en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional, y un doctorado en Derecho.

En su experiencia laboral se destacan varios cargos importantes:

  • Comandante del Mando Especial Mante en el estado de Tamaulipas
  • Comandante de la 21/a Zona Militar en Morelia, Michoacán
  • Comandante de la 44/a Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca
  • Comandante de la 25/a Zona Militar en Puebla, Puebla
  • Subjefe y Jefe en las Secciones Segunda (Inteligencia), Tercera (Operaciones) y Cuarta (Logística) del Estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional
  • Agregado Militar y aéreo en la Embajada de México en Chile
  • Director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
  • Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

Temas Relacionados

Gerardo Mérida SánchezmilitarLos ChapitosEEUUacusacionesdetenciónSinaloaRubén Rocha Moyanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Arma tu selección mexicana para el Mundial 2026: ¿Llevarías a Santi Giménez o apuestas por Memote Martínez?

México no supera los octavos desde 1986 y este verano juega tres partidos de grupo en casa. La presión es máxima y los debates sobran. Infobae te pregunta: ¿con quién quieres ver al Tri en el Mundial 2026? Arma tu selección y compártela

Arma tu selección mexicana para el Mundial 2026: ¿Llevarías a Santi Giménez o apuestas por Memote Martínez?

Gobierno premia a los maestros con aumento salarial tras escándalo por el fin del calendario de la SEP 2026

La presidenta y el titular de la SEP reconocieron el trabajo de los docentes y la importancia del acceso a la educación

Gobierno premia a los maestros con aumento salarial tras escándalo por el fin del calendario de la SEP 2026

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 16 de mayo

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la capital del país y en la entidad mexiquense este sábado

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 16 de mayo

¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 15 de mayo de 2026?

El valor de estas piezas cambia constantemente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 15 de mayo de 2026?

Mauricio Riveroll: las versiones cruzadas de su supuesta deuda alimentaria tras ser excluido de MasterChef

Te contamos todo lo que se sabe de este caso que generó polémica desde hace algunos años

Mauricio Riveroll: las versiones cruzadas de su supuesta deuda alimentaria tras ser excluido de MasterChef
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gerardo Mérida Sánchez: el general que pasó de comandar una zona Militar a enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez: el general que pasó de comandar una zona Militar a enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona: enfrenta cargos por recibir 100,000 dólares al mes del cártel de Sinaloa

Gobierno federal descarta expansión de la violencia por guerra de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa, Guerrero

Marina incinera 12 toneladas de marihuana decomisada en Baja California

Cocaína en silla de ruedas: así cayó un pasajero en el AICM con casi 9 kilos de droga

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Riveroll: las versiones cruzadas de su supuesta deuda alimentaria tras ser excluido de MasterChef

Mauricio Riveroll: las versiones cruzadas de su supuesta deuda alimentaria tras ser excluido de MasterChef

Capítulo final de The Boys llegará a los cines de México y fans enloquecen por la noticia

¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo? Sheinbaum responde tras visita de la banda a CDMX

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

J Balvin se presenta en CDMX y confirma el poder del reggaetón mexa con Yeri Mua y El Bogueto

DEPORTES

Arma tu selección mexicana para el Mundial 2026: ¿Llevarías a Santi Giménez o apuestas por Memote Martínez?

Arma tu selección mexicana para el Mundial 2026: ¿Llevarías a Santi Giménez o apuestas por Memote Martínez?

Germán Berterame se quedaría sin Mundial 2026: estas serían las razones de Javier Aguirre

Cuántos mexicanos han jugado en un Mundial a lo largo de la historia: el dato sorprende

Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

CMLL anuncia “sold out” en la Arena México para la noche histórica de Místico y Natalia Jiménez