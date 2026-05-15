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Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 16 de mayo

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la capital del país y en la entidad mexiquense este sábado

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El programa de Hoy No Circula comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)
El programa de Hoy No Circula comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)

Para hoy 16 de mayo de 2026, te compartimos el calendario del programa de restricción vehicular Hoy No Circula Sabatino en la zona metropolitana del Valle de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Tómalo en cuenta y evita una multa.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple15 años desde su implementación.

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El programa tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de coches entre semana y fines de semana.

Hoy no circula sabatino

La aplicación de esta restricción vehicular sabatina en el Valle de México es un tanto distinta al que se emplea de lunes a viernes.

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Que un carro circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa, si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Para este sábado 16 de mayo los autos que no circulan son aquellos con Holograma 1 y cuyo último número de su placa sea impar.

Es importante mencionar que tampoco circulan los vehículos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el último dígito de su placa.

Al igual que entre semana, los carros con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no se ven afectados en el programa de Hoy No Circula.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)
La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se mencionó antes, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los coches con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener un quinto sábado, ese día la restricción alcanzará solo a los carros con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los automóviles, incluidos aquellos que tengan holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún automóvil es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)
El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se debe de verificar el coche dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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