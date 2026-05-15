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¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 15 de mayo de 2026?

El valor de estas piezas cambia constantemente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

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Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)
Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más usadas es la compra de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente incrementa con el tiempo.

El costo de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su valor.

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Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su precio. Estos son los de este viernes 15 de mayo.

El precio de las monedas de oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Centenario de oro

Compra

84.900 pesos en Citibanamex

85.000 pesos en Banorte

Venta

97.900 pesos en Citibanamex

107.150 pesos en Banorte

108.846 pesos en Banregio

Onza de plata

Compra

1.294 pesos en Banco Azteca

1187 pesos en Banorte

Venta

1.474 pesos en Banco Azteca

1697 pesos en Banorte

1603 pesos en Banregio

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 16.990 pesos en compra y 21.410 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 33.980 pesos la compra y 42.820 pesos la venta en Banorte

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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