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Gobierno premia a los maestros con aumento salarial tras escándalo por el fin del calendario de la SEP 2026

La presidenta y el titular de la SEP reconocieron el trabajo de los docentes y la importancia del acceso a la educación

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El secretario de Educación Pública (SEP) Mario Delgado habla en una rueda de prensa. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán
El secretario de Educación Pública (SEP) Mario Delgado habla en una rueda de prensa. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), anunció que se implementará un aumento del 9% al salario de los docentes del Estado, en el marco de la celebración del Día de las Maestras y Maestros, y tras la polémica que se generó recientemente por el adelanto del cierre al ciclo escolar 2025-2026.

“Una información que seguramente los maestros y las maestras están esperando y que refleja la voluntad de la presidenta de México por mejorar de manera permanente las condiciones laborales, económicas del magisterio nacional.

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“Hoy, en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9%, que está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario”, dijo en la ceremonia para conmemora el 15 de mayo en las oficinas de la SEP.

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