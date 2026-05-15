Gobierno premia a los maestros con aumento salarial tras escándalo por el fin del calendario de la SEP 2026

El secretario de Educación Pública (SEP) Mario Delgado habla en una rueda de prensa. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), anunció que se implementará un aumento del 9% al salario de los docentes del Estado, en el marco de la celebración del Día de las Maestras y Maestros, y tras la polémica que se generó recientemente por el adelanto del cierre al ciclo escolar 2025-2026.

“Una información que seguramente los maestros y las maestras están esperando y que refleja la voluntad de la presidenta de México por mejorar de manera permanente las condiciones laborales, económicas del magisterio nacional.

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“Hoy, en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9%, que está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario”, dijo en la ceremonia para conmemora el 15 de mayo en las oficinas de la SEP.

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