U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La noche en la que el Salón Los Ángeles se cerró al público, la colonia Guerrero vivió una jornada inusual: U2 eligió este icónico espacio de la Ciudad de México como escenario para avanzar con el videoclip de “Street of Dreams”, tema inédito que formará parte de su próximo álbum.

El hecho atrajo a cientos de fanáticos, quienes siguieron cada movimiento de la banda irlandesa a través de redes sociales y rumores en las calles, con la esperanza de ver de cerca a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

PUBLICIDAD

Durante horas, la expectativa creció en los alrededores del Salón Los Ángeles, donde la producción dispuso vallas y seguridad privada, cerrando varias calles de la zona.

El ambiente se transformó en una mezcla de espera y celebración, con seguidores entonando canciones del grupo y levantando sus celulares para captar cualquier destello de los músicos. La presencia de los integrantes, especialmente la de Bono, provocó una auténtica euforia.

PUBLICIDAD

U2 graba en el Salón Los Ángeles y la colonia Guerrero se convierte en set internacional

Así fue el encuentro entre la banda y sus fans (TikTok/@patty.h.b0)

El corazón de la colonia Guerrero se transformó en un verdadero set cinematográfico para el rodaje del videoclip de U2.

El cierre de calles y la llegada de equipo técnico generaron incertidumbre y emoción entre quienes aguardaban afuera del recinto. Cerca de 500 personas se congregaron tras las vallas, manteniendo la esperanza de un encuentro fugaz con sus ídolos.

PUBLICIDAD

Quienes se preguntan por qué U2 eligió este sitio, encuentran la respuesta en la historia y el simbolismo del Salón Los Ángeles, un referente de la vida nocturna y cultural de la capital mexicana. La elección no solo le otorga un carácter local al proyecto, sino que también refuerza la conexión del grupo con su audiencia mexicana.

Bono y el público mexicano: cercanía, humor y momentos virales

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2026.- La banda irlandesa U2 integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr en calles del centro histórico de la Ciudad de México, graban un video de su nuevo tema. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El momento más esperado ocurrió cuando Bono salió brevemente al exterior para saludar a los presentes. El vocalista, conocido por su cercanía con los fanáticos, respondió con gestos y palabras a quienes soportaron la espera y la lluvia de días previos.

PUBLICIDAD

Según relataron asistentes, Bono reconoció sentirse cansado, aunque no dudó en dedicar tiempo a firmar autógrafos.

La lluvia, que había complicado las grabaciones en jornadas previas, no hizo acto de presencia esa noche, permitiendo que la producción avanzara según lo planeado. El ambiente se tornó festivo, con bromas sobre la posibilidad de que los músicos estuvieran “bailando danzón” dentro del salón, mientras afuera el bullicio no cesaba.

PUBLICIDAD