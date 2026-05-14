México

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

El presentador, hermano del fallecido Daniel Bisogno, aseguró tener información comprometedora relacionada con la familia de la periodista y el caso Trevi-Andrade

Guardar
Google icon
Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)
La polémica entre Alex B y Pati Chapoy se originó por acusaciones de robo tras la muerte de Daniel Bisogno (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Las amenazas públicas de Alex B a Pati Chapoy han elevado la tensión en el medio del espectáculo mexicano, luego de que el conductor advirtió estar dispuesto a exponer información delicada sobre la conductora de Ventaneando, su familia y hechos inéditos en torno al caso Trevi-Andrade.

El enfrentamiento comenzó tras señalamientos de Chapoy sobre un presunto robo, posicionando a ambas figuras en el centro de la polémica.

PUBLICIDAD

Alex B amenaza a Pati Chapoy motivado por las acusaciones de la periodista, quien le adjudicó la sustracción de diversos objetos pertenecientes a la casa de su hermano fallecido, Daniel Bisogno.

El conductor ha negado las imputaciones y advirtió a Chapoy que, si no cesa de hablar sobre su familia, él podría revelar detalles privados sobre ella y difundir nuevos elementos relativos al proceso judicial de Gloria Trevi y Sergio Andrade.

PUBLICIDAD

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información delicada sobre su vida privada y el caso Trevi-Andrade (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información delicada sobre su vida privada y el caso Trevi-Andrade (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Pati Chapoy aseguró que Alex tomó las pertenencias de Daniel

La tensión entre Alex B y Pati Chapoy se intensificó después de que Chapoy emitió comentarios reiterados en los que señaló al conductor como responsable de haber extraído bienes de la vivienda de Daniel Bisogno, fallecido el 20 de febrero de 2025.

Alex rechazó todas las acusaciones y argumentó que los objetos desaparecieron en 2024 por una extorsión sufrida, hecho que documentó en una denuncia.

Chapoy señaló que Alex B habría sustraído arte, botellas de cava, electrodomésticos, ropa y otros enseres del domicilio. Alex rebatió estas señalamientos y explicó en el programa Chismorreo:

“Todo lo que dijo son mentiras (...) Es una mercenaria del periodismo de espectáculos y por rating es capaz de cualquier cosa, pero por venganza mucho más”.

Alex Bisogno rompió el silencio sobre su relación con Pati Chapoy, tras rumores de tensiones entre ambos.
Pati Chapoy señaló públicamente a Alex B como responsable de sustraer bienes de la casa de Daniel Bisogno en 2025 (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

Añadió que la acusación sobre la supuesta sustracción de ropa era insostenible, ya que “Daniel medía uno noventa y dos, calzaba cinco números más que yo”.

El conductor identificó como fuente principal de los rumores a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno, asegurando que ella ha proporcionado a Chapoy información falsa sobre su familia, como el paradero de las cenizas del hermano.

Alex sostuvo que Chapoy nunca ha presentado pruebas concretas de sus dichos y demandó a ambas que exhiban evidencias, además de pedirles dejar de involucrar a su familia en las declaraciones públicas.

Alex Bisogno confirmó que su hermano permanece en terapia intensiva tras desarrollar problemas para respirar por la presencia de líquido en los pulmones.
Alex B negó las acusaciones de robo y denunció una extorsión sufrida en 2024 como causa de la desaparición de objetos (Fotos: Ventaneando)

Alex advierte que podría revelar información de la familia de Chapoy

El conflicto adquiere relevancia adicional por la advertencia de Alex B de hacer públicas informaciones relativas al histórico caso Trevi-Andrade. Sostiene que podría revelar detalles sobre traiciones, nepotismo, sostenimiento económico de familiares e incluso conductas abusivas por parte de miembros de la familia de Chapoy, y afirma poseer datos vinculados a presunto maltrato psicológico a colaboradores y aspectos reservados del proceso judicial que involucra a Gloria Trevi y Sergio Andrade.

“Ya veo que le gusta hablar de las familias, si gusta podemos hablamos de la de Cristina. Incluso podemos hablar de la suya, le garantizo que hay mucho más qué contar que en la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta hermanos abusivos; no me haga platicarlo”, dijo.

Díptico mostrando a dos mujeres de frente: Gloria Trevi con cabello largo y blusa verde a la izquierda, y Pati Chapoy con cabello corto y blusa de puntos a la derecha
Pati Chapoy enfrenta actualmente una demanda legal de Gloria Trevi en Estados Unidos a raíz de declaraciones sobre el caso Trevi-Andrade (Gloria Trevi, Pati Chapoy / Instagram)

Podría revelar datos inéditos sobre el caso Trevi-Andrade

En la actualidad, Pati Chapoy enfrenta en Estados Unidos un proceso legal iniciado por Gloria Trevi, originado en declaraciones hechas por la periodista cuando Trevi fue acusada de rapto y corrupción de menores.

Hasta ahora, ni Chapoy ni Trevi han emitido declaraciones sobre el avance de este proceso. Sin embargo, en 2025, la cantante publicó un mensaje en redes sociales donde sugirió que el asunto se dirimirá en tribunales y reiteró su exigencia de pruebas contra ella.

En este contexto, Alex B ha afirmado que “la gente está ansiosa de saber información de otros temas, como el maltrato psicológico a sus colaboradores, y hasta información del caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi”, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones si Chapoy decide mantener sus señalamientos en su contra.

Temas Relacionados

Pati ChapoyAlex BAlex BisognoDaniel BisognoGloria TreviSergio Andrademexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Bono y su banda siguen en Ciudad de México

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Cómo hacer un desatascador casero con bicarbonato y vinagre

¿Buscas una opción sencilla y segura para el mantenimiento de tuberías en casa? Autoridades de salud y medio ambiente recomiendan este método que prioriza la seguridad y la reducción de químicos innecesarios

Cómo hacer un desatascador casero con bicarbonato y vinagre

Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta

Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves

Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta

Kenia López Rabadán exige “dar la cara” a políticos de Sinaloa acusados por EEUU

El PAN ha solicitado la desaparición de poderes en el estado que gobernaba Rubén Rocha Moya

Kenia López Rabadán exige “dar la cara” a políticos de Sinaloa acusados por EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

“El Chapo dijo que lo mataría”: la declaración que reveló el origen del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

DEPORTES

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?