Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

La polémica entre Alex B y Pati Chapoy se originó por acusaciones de robo tras la muerte de Daniel Bisogno (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Las amenazas públicas de Alex B a Pati Chapoy han elevado la tensión en el medio del espectáculo mexicano, luego de que el conductor advirtió estar dispuesto a exponer información delicada sobre la conductora de Ventaneando, su familia y hechos inéditos en torno al caso Trevi-Andrade.

El enfrentamiento comenzó tras señalamientos de Chapoy sobre un presunto robo, posicionando a ambas figuras en el centro de la polémica.

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Alex B amenaza a Pati Chapoy motivado por las acusaciones de la periodista, quien le adjudicó la sustracción de diversos objetos pertenecientes a la casa de su hermano fallecido, Daniel Bisogno.

El conductor ha negado las imputaciones y advirtió a Chapoy que, si no cesa de hablar sobre su familia, él podría revelar detalles privados sobre ella y difundir nuevos elementos relativos al proceso judicial de Gloria Trevi y Sergio Andrade.

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Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información delicada sobre su vida privada y el caso Trevi-Andrade (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Pati Chapoy aseguró que Alex tomó las pertenencias de Daniel

La tensión entre Alex B y Pati Chapoy se intensificó después de que Chapoy emitió comentarios reiterados en los que señaló al conductor como responsable de haber extraído bienes de la vivienda de Daniel Bisogno, fallecido el 20 de febrero de 2025.

Alex rechazó todas las acusaciones y argumentó que los objetos desaparecieron en 2024 por una extorsión sufrida, hecho que documentó en una denuncia.

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Chapoy señaló que Alex B habría sustraído arte, botellas de cava, electrodomésticos, ropa y otros enseres del domicilio. Alex rebatió estas señalamientos y explicó en el programa Chismorreo:

“Todo lo que dijo son mentiras (...) Es una mercenaria del periodismo de espectáculos y por rating es capaz de cualquier cosa, pero por venganza mucho más”.

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Pati Chapoy señaló públicamente a Alex B como responsable de sustraer bienes de la casa de Daniel Bisogno en 2025 (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

Añadió que la acusación sobre la supuesta sustracción de ropa era insostenible, ya que “Daniel medía uno noventa y dos, calzaba cinco números más que yo”.

El conductor identificó como fuente principal de los rumores a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno, asegurando que ella ha proporcionado a Chapoy información falsa sobre su familia, como el paradero de las cenizas del hermano.

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Alex sostuvo que Chapoy nunca ha presentado pruebas concretas de sus dichos y demandó a ambas que exhiban evidencias, además de pedirles dejar de involucrar a su familia en las declaraciones públicas.

Alex B negó las acusaciones de robo y denunció una extorsión sufrida en 2024 como causa de la desaparición de objetos (Fotos: Ventaneando)

Alex advierte que podría revelar información de la familia de Chapoy

El conflicto adquiere relevancia adicional por la advertencia de Alex B de hacer públicas informaciones relativas al histórico caso Trevi-Andrade. Sostiene que podría revelar detalles sobre traiciones, nepotismo, sostenimiento económico de familiares e incluso conductas abusivas por parte de miembros de la familia de Chapoy, y afirma poseer datos vinculados a presunto maltrato psicológico a colaboradores y aspectos reservados del proceso judicial que involucra a Gloria Trevi y Sergio Andrade.

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“Ya veo que le gusta hablar de las familias, si gusta podemos hablamos de la de Cristina. Incluso podemos hablar de la suya, le garantizo que hay mucho más qué contar que en la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta hermanos abusivos; no me haga platicarlo”, dijo.

Pati Chapoy enfrenta actualmente una demanda legal de Gloria Trevi en Estados Unidos a raíz de declaraciones sobre el caso Trevi-Andrade (Gloria Trevi, Pati Chapoy / Instagram)

Podría revelar datos inéditos sobre el caso Trevi-Andrade

En la actualidad, Pati Chapoy enfrenta en Estados Unidos un proceso legal iniciado por Gloria Trevi, originado en declaraciones hechas por la periodista cuando Trevi fue acusada de rapto y corrupción de menores.

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Hasta ahora, ni Chapoy ni Trevi han emitido declaraciones sobre el avance de este proceso. Sin embargo, en 2025, la cantante publicó un mensaje en redes sociales donde sugirió que el asunto se dirimirá en tribunales y reiteró su exigencia de pruebas contra ella.

En este contexto, Alex B ha afirmado que “la gente está ansiosa de saber información de otros temas, como el maltrato psicológico a sus colaboradores, y hasta información del caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi”, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones si Chapoy decide mantener sus señalamientos en su contra.

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