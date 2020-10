"Yo me voy a arriesgar”: Ricardo Monreal defendió al Senado como actividad esencial ante COVID-19

Monreal consideró al Senado como actividad esencial frente a la pandemia de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

El senador Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de Morena, el partido de la mayoría, defendió que el órgano parlamentario continúe con sus sesiones del Pleno a pesar de la reciente muerte de un legislador y el contagio de otros cinco en los últimos días. Clasificó el trabajo de la Cámara Alta como “actividad esencial”.

“Tampoco podemos rehuir de nuestra obligación constitucional. Yo me voy a arriesgar, como senador de la República. Lo que les quiero decir es que somos una actividad esencial. ¿Corremos riesgos? Sí, muchos”, expresó Monreal este jueves a los medios de comunicación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que reúne a todos los líderes de los diferentes partidos, recordó que tienen una fecha límite (el sábado) para aprobar la Ley de Ingresos, así como la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos.

Si no lo aprobamos, el país se quedaría sin ingresos y sin presupuesto, es más grave eso. Es más grave que arriesgarnos

El Senado realizó 580 pruebas este lunes y martes: hubo 22 contagiados, tres de ellos legisladores (Foto: Cortesía Senado)

Sin embargo, el morenista recordó que el Senado endureció sus medidas sanitarias para cuidar a los legisladores y a todos los trabajadores de las diferentes áreas del recinto parlamentario. “Yo voy a proponer un proyecto de acuerdos, una especie de ‘reglamentillo’, que en épocas de emergencia podamos sesionar a distancia”, adelantó.

Monreal admitió que el Congreso mexicano “en toda su historia, no se preparó para pandemias de este nivel”. “Esa es la verdad, y nuestras reglas son demasiado viejas, no contemplan la tecnología de la información. No contemplan la digitalización. No contemplan todo lo que ahora está sucediendo. Nos sorprendió”, destacó.

El Senado también se vio sorprendido por el COVID-19. Después de sesiones maratónicas la semana pasada, el legislador morenista Joel Molina Ramírez murió tras la reunión por complicaciones con la enfermedad. El deceso generó medidas como la realización masiva de pruebas a los asistentes al recinto antes de las sesiones de cada semana.

El Senado sigue con las reuniones del Pleno este jueves y psoiblemente lo hará viernes y sábado (Foto: Cuartoscuro)

Los senadores y los trabajadores del Senado deberán presentar su prueba negativa a COVID-19 reciente para poder ingresar al Pleno. En los últimos días, han sido cinco senadores los que han dado positivo. El último en hacerlo público fue Daniel Gutiérrez Castorena, legislador de Morena, la tarde de este miércoles.

Horas antes, había anunciado su positivo la senadora Josefina Vázquez Mota, legisladora del opositor PAN (Partido Acción Nacional). El martes, fue el turno de la senadora del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Claudia Anaya Mota, quien también confirmó su positivo.

A estos casos se sumó el de la legisladora Lupita Saldaña Cisneros del PAN (Partido Acción Nacional), quien ya el miércoles 21 de octubre había dado positivo. A su vez, la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, dio positivo y confirmó su caso el domingo 25 de octubre.

México superó las 90,000 muertes por COVID-19 esta semana (Foto: Pedro Pardo/ AFP)

Pero Monreal, que el martes consideró que el Senado no era un “centro de contagios”, remarcó que, a pesar de ellos, “han sido muy constantes desde un principio”, han habido “de dos o tres contagios desde que se inició” la epidemia en el país.

“Si ustedes hacen historia, han habido varios contagios, que ya los superaron: el senador (Miguel Ángel) Osorio, la senadora Nestora (Salgado), el senador (Miguel) Navarro, el senador Rubén Rocha, el senador Ovidio (Peralta); o sea todos ellos tuvieron su momento”, detalló Monreal.

Ha habido siempre dos o tres contagios en el Senado, de senadores, y yo espero que lo superemos. Mientras no haya vacunas, es necesario cuidarse

Mientras tanto, el país se dirige a la llamada “segunda ola” de contagios. El país superó esta semana las 90,000 muertes por coronavirus y acumula casi 907,000 contagios desde el inicio de la epidemia a finales de febrero, de acuerdo con la información oficial.

