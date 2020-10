El senador de Morena Daniel Gutiérrez Castorena dio positivo a COVID-19; es el quinto en la última semana

El senador de Morena dio positivo a COVID-19 pero no ha presentado síntomas (Foto: Twitter @DanielGtzAgs)

Los contagios de COVID-19 no son abundantes pero tampoco se detienen en el Senado mexicano. Este miércoles, Daniel Gutiérrez Castorena, legislador de Morena, el partido de la mayoría, confirmó que había dado positivo: se convirtió en el quinto en obtener ese resultado en la última semana, donde uno de sus compañeros murió por la enfermedad.

“A través de este medio les comunico que el día de hoy me notificaron que he dado positivo a COVID-19, no he presentado ningún síntoma”, expresó Gutiérrez Castorena en redes sociales. “Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud”, completó.

El senador de Morena se sumó al positivo que este miércoles confirmó Josefina Vázquez Mota, legisladora del opositor PAN (Partido Acción Nacional) y ex candidata presidencial. Fuentes del Senado confirmaron a Infobae México que la panista no ha presentado síntomas y que la única señal de que tenía la enfermedad fue la prueba que confirmó el COVID-19.

Gutiérrez Castorena no presentó síntomas; tampoco Vázquez Mota (Foto: Twitter @DanielGtzAgs)

Además, este martes la senadora del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Claudia Anaya Mota también confirmó su positivo. “He resultado positiva a COVID-19, por lo que de manera responsable me voy a aislar. Espero primero Dios, estar pronto nuevamente con ustedes”, expresó Anaya Mota en su cuenta de Twitter.

Anaya Mota acusó en su mensaje de confirmación directamente a Morena, que realizó la maratónica sesión del Pleno la semana pasada, para eliminar 109 fideicomisos, en la antigua sede del Senado, en el centro de la Ciudad de México, un sitio donde no hubo sana distancia y contó con la presencia del legislador morenista Joel Molina Ramírez, que murió tras la reunión por complicaciones con la enfermedad.

A estos casos se sumó el de la legisladora Lupita Saldaña Cisneros del PAN (Partido Acción Nacional), quien ya el miércoles 21 de octubre había dado positivo. Un día después, dio negativo y la legisladora ya no dio a conocer hasta ahora los resultados de su tercera prueba.

Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial, dio positivo a COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Además, después de las sesiones de la semana pasada en la sede senatorial de la calle Xicoténcatl 9, la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, dio positivo. “Les informo que he dado positiva a COVID-19. Estaré trabajando desde casa, cumpliendo con la cuarentena que recomiendan los médicos”, escribió Delgadillo en Twitter.

En las sesiones maratónicas del Senado estuvo presente el senador de Morena Joel Molina Ramírez, quien falleció tras complicaciones de salud al contagiarse de COVID-19. Su deceso generó que la Cámara Alta tomara medidas drásticas para realizar sus sesiones, incluida la obligación de los legisladores de presentar su prueba negativa actualizada.

Entre las disposiciones anunciadas, los senadores sólo podrán entrar al recinto y al Pleno si presentan una prueba negativa y reciente de COVID-19. Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que aquellos legisladores que no pudieron realizarse las pruebas en el Senado podrán presentar una prueba negativa que haya sido realizada por un “laboratorio autorizado”.

Los senadores pagarán de su bolsillo las pruebas que se realicen en las previas de las sesiones del Pleno (Foto: Cortesía Senado)

La votación durante las sesiones, por otro lado, se realizará de manera escalonada: primero lo harán quienes estén presentes y luego dejarán su lugar para que aquellos senadores ubicados en sus oficinas puedan ingresar a emitir el sentido de su decisión, con medidas de sana distancia y sin hacinamiento, confirmaron a este medio.

Por otra parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó este miércoles que en el Senado se aplicaron 805 pruebas entre el lunes y el martes, previo a las sesiones del Pleno, donde tres legisladores (Gutiérrez, Anaya y Vázquez) dieron positivo, así como 19 trabajadores de diversas áreas del recinto legislativo.

Estaremos pendientes de su salud. El costo semanal de las pruebas será cubierto por las y los senadores

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Senadora del PRI Claudia Anaya Mota dio positivo a COVID-19; se suma a otras dos legisladoras

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar, dan positivo a COVID-19

COVID-19 en el Senado: tras contagios y una muerte, comenzaron las pruebas a los legisladores