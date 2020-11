Los senadores panistas Damián Zepeda y Alejandra Reynoso, contagiados con COVID-19

El senador del PAN, Damián Zepeda, dio positivo al COVID-19 (Foto: Senado de la República)

El senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, informó que dio positivo al COVID-19.

A través de redes sociales, el senador albiazul informó que tras realizarse su prueba semanal, el resultado fue positivo. Sin embargo, aseguró que no tiene ningún síntoma.

“Ayer me realicé la prueba semanal preventiva de COVID para asistir a las sesiones del @senadomexicano y me informan en este momento que salió positiva. No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los Doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien” (sic), escribió en su cuenta de Twitter.

Tras su publicación, el legislador recibió numerosos comentarios deseándole una pronta recuperación, entre ellos, el de su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez.

Minutos antes, la también senadora del PAN, Alejandra Reynoso , anunció que está contagiada con el nuevo coronavirus.

“Acabo de recibir mi última prueba de COVID-19 y el resultado es positivo. Afortunadamente me siento bien, con síntomas leves. Seguiré trabajando desde casa hasta cumplir la cuarentena, siguiendo todas las recomendaciones médicas. ¡Cuídense mucho!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado 28 de octubre, la senadora panista, Josefina Vázquez Mota informó que su prueba al virus SARS CoV-2 había resultado positiva.

“En mi prueba de COVID-19 que debemos realizarnos todas y todos los Senadores, salí positiva. Atendiendo las recomendaciones médicas estaré en aislamiento. Ante los contagios en el Senado, resulta urgente se apliquen las pruebas y protocolos sanitarios a todo el personal”, escribió la senadora en la red social Twitter.

El mismo día, el diputado y coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, también anunció que dio positivo a Covid-19. Precisó que tenía síntomas “muy leves”, por lo que se aislaría.

“La noche de ayer, me avisaron que salí positivo al examen de Covid 19 q me realice. Estaré aislado los próximos días, dándole seguimiento a las sesiones de la Cámara de Diputados. Hasta el momento los síntomas que tengo son muy leves”, escribió (sic).

(Foto: Cuartoscuro)

El martes 3 de noviembre, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Pilar Lozano Mac Donald, informó que también dio positivo al nuevo coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Lozano Mac Donald, que es presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, aseguró que tiene síntomas leves y se encuentra aislada.

“Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves y me encuentro aislada. A cuidarnos mucho”, escribió.

Hasta el pasado jueves, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se han registrado 280 contagios: 69 diputados federales y 211 trabajadores, además de que 14 empleados han perdido la vida, entre ellos, el diputado del PES, Miguel Acundo, así lo informó el pasado 24 de octubre, la presidenta de San Lázaro Dulce María Sauri Riancho en una conferencia virtual.

En los últimos días, se reportó el contagio del ex coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado; su homólogo del Verde, Arturo Escobar y el presidente de la Comisión de Turismo, Luis Alegre.

Los casos de COVID-19 en San Lázaro aumentan cada vez que hay sesión y éstas se alargan, a pesar de que los legisladores han desembolsado 9.5 millones de pesos para que puedan hacerse la prueba correspondiente.

En total, la dependencia gubernamental habría contratado 10,000 pruebas por parte de los servicios de laboratorio de Salud Digna.

Además, fueron adquiridas por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros varias caretas de policarbonato calibre 40 a un costo de 100 pesos cada una y cubrebocas de 1.10 pesos por pieza.

MÁS DE ESTE TEMA:

Crisis de COVID-19 en el Congreso: Pilar Lozano Mac Donald de MC dio positivo

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar, dan positivo a COVID-19

COVID-19 en San Lázaro: 14 legisladores, trabajadores y colaboradores de la Cámara de Diputados han muerto