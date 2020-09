“Feminismo hipócrita”: la fuerte crítica de Felipe Calderón a las manifestantes por la legalización del aborto

El ex presidente Felipe Calderón externó su opinión sobre lo ocurrido en la manifestación a favor de la despenalización del aborto (Foto: Reuters/Ginnette Riquelme/File Photo)

Felipe Calderón, ex presidente de México, llamó feminismo hipócrita en referencias a los insultos en contra de cuerpo femenil de policías en las manifestaciones que se realizaron en el marco del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro.

Lo anterior, lo indicó al retomar un video en donde se escucha la voz de una chica insultando a las uniformadas, les mencionan que están a su servicio, otra persona les grita: “Quítate el uniforme y te quitamos la pinche sonrisa”.

El video fue compartido por Lía Trueba y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Las feministas pandilleras llamando “gatas” a las policías, las humillan diciéndoles que ni para el uniforme les alcanza y que son sus ‘empleadas’”.

Añade que las mujeres trabajadoras tienen mayor valor y mérito “que ustedes, bola de mocosas berrinchudas”.

La manifestación del lunes 28 de septiembre por la tarde buscó demandar la despenalización del aborto en el país, pero las integrantes del Agrupamiento Atenea rodearon a las manifestantes sobre avenida Juárez, con el fin de impedir que continuaran su camino, ya que el objetivo del contingente era llegar hasta la plancha del Zócalo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios y videos que se difundieron en redes sociales, durante la manifestación fue un grupo, el que realizó destrozos y forcejeó con la policía para poder avanzar.

En tanto, también hay imágenes en donde las uniformadas vacían extintores para frenar las agresiones e intentar contener el avance del contingente.

El Gobierno capitalino negó los enfrentamientos y justificó que la estrategia aplicada fue de contención. Fueron 43 policías mujeres y 13 personas las que resultaron lesionadas.

José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó para W Radio que no existió provocación por parte de la policía y señaló que fueron las integrantes del Bloque Negro las que comenzaron a lanzar petardos y bombas molotov contra las integrantes de Agrupamiento Atenea.

“Las mujeres policías no han respondido, han entendido que su labor es de contención en este momento para protección suya y de los habitantes”, acotó el funcionario.

Si el contingente, puntualizó, hubiera llegado con el mismo sentido de paz como los hicieron los manifestantes por el caso Ayotzinapa o FRENAAA hubieran podido acceder al primer cuadro de la Ciudad de México.

Calderón y su postura en relación al aborto

El aborto es legal en la Ciudad de México desde abril del 2007, previo a que sucediera.

El ex mandatario declaró en marzo de ese año: “Yo lo que espero es que haya una legislación responsable que tome en cuenta las distintas posturas de la sociedad y que no haya avasallamiento, sobre todo, en un tema tan sensible, de parte de quien tenga la mayoría Son temas que implican concepciones profundas de los mexicanos y se deben abordar con cuidado”.

