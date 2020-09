Guadalajara: mujeres marcharon por la despenalización del aborto pese a presencia policial y de grupos “pro-vida”

Las manifestantes renombraron a la Plaza Liberación, frente al Congreso de Jalisco, como “Plaza de la Liberación de las Mujeres” (Foto: Twitter/@MontseNarro)

Este lunes 28 de septiembre, cientos de mujeres marcharon en Guadalajara, capital de Jalisco, en el marco del día internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. La movilización fue rodeada por elementos de la policía estatal, así como por integrantes de grupos religiosos “pro-vida”, pero finalmente logró llegar al Congreso de Jalisco para entregar un pliego petitorio por los derechos de la mujer.

Las manifestantes se reunieron por la tarde en el Monumento a la Madre, a un costado de la Calzada Independencia en el centro de la ciudad, con el objetivo de iniciar una marcha con rumbo al Congreso estatal para exigir al poder legislativo la legalización del aborto libre, seguro y gratuito.

“Aborto sí, aborto no: eso lo decido yo”, fue una de las consignas coreadas por la jóvenes mujeres, quienes buscan que su estado siga los pasos de la Ciudad de México y Oaxaca, entidades en las que la interrupción del embarazo ya ha sido despenalizada.

Marcharon del Monumento a la Madre al Congreso estatal (Foto: Twitter/@MontseNarro)

La manifestación se caracterizó por el pañuelo verde, distintivo que a lo largo del continente representa la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. También las capuchas negras y banderas moradas dominaron el paisaje.

Los contingentes arribaron al Centro Histórico de Guadalajara al filo de las 18:00 horas, donde fueron recibidos por elementos de seguridad y policía antimotines que buscaron impedir el paso al Palacio de Gobierno, según reportó ZonaDocs.

También se hicieron presentes integrantes de agrupaciones religiosas con el objetivo de custodiar el perímetro de la Catedral de Guadalajara e impedir que se realicen pintas u otro tipo de daños en sus muros. Las jóvenes feministas y los religiosos anti-aborto riñeron e intercambiaron insultos, gritos y empujones.

Presencia policial durante la movilización del 28 de septiembre (Foto: Twitter/@RubiBobadilla)

Mientras tanto, los manifestantes “pro-vida”, identificados con un pañuelo azul celeste, realizaron una cadena humana alrededor de la catedral, pero no evitaron que en ésta fuera pintado el símbolo del espejo de venus, representación del sexo femenino, así como algunas consignas.

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, gritaron las jóvenes ante los creyentes que entonaban a coro cantos a Cristo Rey. “El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, reprocharon las feministas a las integrantes del cuerpo policiaco presente.

Una vez frente al Congreso del Estado de Jalisco, entonaron canciones, bailaron e hicieron sonar las percusiones de la “batucada feminista”. También realizaron un performance sobre el embarazo de la virgen María y dieron lectura a un comunicado dirigido a la diputada Sofía Berenice García Mosquera en el que reconocieron su labor como defensora y promotora de los derechos de las mujeres.

Las mujeres defendieron su derecho a un aborto seguro y gratuito (Foto: Twitter/@MontseNarro)

El pliego petitorio, firmado por diversas colectivas y mujeres a título personal, expresó su preocupación ante la situación que aqueja a las mujeres por la “violencia sistemática del estado que obliga a miles de niñas y mujeres a parir”, y afirmó la necesidad de garantizar su derecho a decidir.

Finalmente, las manifestantes de la llamada “marea verde de Guadalajara” renombraron a la Plaza Liberación, frente al Congreso, como “Plaza de la Liberación de las Mujeres” y adornaron la calle con pañuelos verdes, insignia del Día de Acción Global por un Aborto Legal.

En otros puntos de la entidad también hubo muestras de apoyo público a la jornada de lucha, no con amplias movilizaciones como en la capital, pero sí con mantas y carteles, como una colgada en un puente en Ameca, Jalisco, con la leyenda “ni una sola mujer muerta por aborto clandestino”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Minuto a minuto: marcha feminista arribó a la “Antimonumenta”; permanecen encapsuladas

Concluyó marcha feminista en la CDMX con 11 policías heridas

“Saquen sus conclusiones”: Claudia Sheinbaum señaló a María Gasca, vicepresidenta de GINgroup, de financiar la toma de la CNDH