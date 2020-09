AMLO no es el presidente más atacado: análisis de la supuesta percepción negativa de la prensa

Andrés Manuel López Obrador no ha sido el presidente que más criticado (Foto: Presidencia de México)

“Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Diario son ataques. Es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando”, sentenció el mandatario Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 16 de julio.

Argumento que, al menos, ha mencionado en siete ocasiones. En un video que difundió el 25 de septiembre refirió que los medios de comunicación han orquestado una campaña en su contra, aseguró, que de 148 textos de opinión en ocho periódicos, 63 fueron negativos. Señaló que no les gusta lo que está haciendo el gobierno federal.

En tanto, SPIN-Taller de Comunicación Política analizó lo que se publicó el mismo día que lo realizó Presidencia, 24 de septiembre, y el ejercicio lo ampliaron con los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su segundo año de gobierno.

“No es cierto que sea el presidente más atacado”, puntualizó Luis Estrada, director general de SPIN, en entrevista para Imagen Radio. Cabe señalar que el presidente indicó que el 66% de las columnas que se publicaron el día antes mencionado fueron negativas.

Análisis de las 148 artículos y columnas del 24 de septiembre del 2008,2014 y 2020 (Foto: Twitter@luisestrada_)

En esa misma fecha, Luis Estrada explicó que Felipe Calderón obtuvo el 61% de columnas negativas y Enrique Peña 73%. “Es decir, que en el mejor de los casos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está igual que sus antecesores”, indicó.

Para el caso de Enrique Peña, fue dos días antes de que se diera a conocer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Comentó: “fue el punto de quiebre para la opinión pública y en el caso de Calderón fue antes de que empezara el combate al crimen organizado”.

En el 2008, 30% fueron neutrales y sólo el 9% positivas y en el 2014, la proporción de textos neutrales fue el 17%y 10% positivas. Mientras que para el actual gobierno 11% de las opiniones son positivas y 23% neutrales.

Cabe señalar que el presidente o equipo de comunicación no explicó la metodología que se usó para el análisis para la evaluación como negativa o positiva. Ejercicio que fue realizado por Jessica Ramírez.

Enrique Peña en comparación con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador es que el que más ha sido criticado (Foto: Presidencia)

Además, el director SPIN-Taller de Comunicación Política consideró que “el gobierno menciona que existe una cuarta transformación, pero no ha sabido comunicar los logros, porque la conferencia de prensa es un espacio de críticas, ataques, referencias que no se pueden probar. El propio presidente obstruye la comunicación de sus logros, el problema no está del lado de la prensa sino de la comunicación del gobierno”.

En el video de la semana pasada, el mandatario expresó que la libertad de prensa ha enfatizado que se hable mal de su administración a diferencia de otros sexenios.

Aunque en su discurso tiene contrastes, porque aunque habla de libertad de expresión también llama intelectuales orgánicos a los que tenían una opinión favorable cuando estaban en el poder Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto y ahora es negativa.

“No soy masoquista, lo aclaro, pero cuando se transforma, como lo decía el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento”, sentenció el mandatario mexicano.

