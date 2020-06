López Obrador: “A pesar de ser el presidente más atacado en 100 años, la respuesta es la libertad y no la censura”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enlistó este martes las situaciones más complejas que ha vivido a dos años de asumir la presidencia de la República, pero también las que lo tienen satisfecho.

López Obrador dijo que lo que más le ha dolido es la pérdida de vidas humanas, “Uno de los hechos más difíciles ha sido la explosión en Tlahuelilpan”

"Me dolió mucho lo de la explosión en Hidalgo, cuando perdieron la vida personas que estaban recogiendo combustible. Me dolió muchísimo. Y todo lo que tiene que ver con la pérdida de las vidas humanas es lo que más duele", indicó.

A esta lista de dificultades agregó las adversidades y puso como ejemplo la pandemia de COVID-19.

“En una de mis intervenciones, cuando llegó la pandemia, digo de manera sincera, ‘tan bien que íbamos’. Porque el peso se estaba fortaleciendo, estábamos sentando las bases para el crecimiento de la economía, el aumento al salario mínimo como nunca, entonces viene la pandemia y afecta”, consideró.

A dos años de su victoria electoral, López Obrador dijo que la atención a los pobres, el combate a la corrupción y no reprimir a la población son las tres cosas que más lo tiene satisfecho en todo este tiempo.

“Primero, la atención a los más pobres, eso me fortalece mucho en lo interno, en lo espiritual”, apuntó este martes.

El segundo acierto está relacionado con el combate a la corrupción. Añadió que la corrupción ha sido “la peste más funesta que ha afectado a México”. Por eso, dijo sentirse orgulloso de encabezar una lucha frontal contra esta.

“Lo tercero que me satisface es que no hemos reprimido al pueblo, que no encabezo un gobierno autoritario, que no hemos participado en violaciones de derechos humanos, que no han habido masacres, que no se ha utilizado al Ejército ni la Marina ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos”, puntualizó.

El presidente mexicano agregó que otra de las cosas que más lo enorgullecen de su administración es que, a pesar de los ataques en contra suya, la respuesta ha sido la libertad y la no censura.

“A pesar de ser el presidente más atacado en México en los últimos 100 años, la respuesta es la libertad y no la censura. Eso también me satisface y es un orgullo”, explicó López Obrador sobre las cosas que más le enorgullece desde que llegó al poder.

