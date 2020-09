AMLO se compara con Madero por duras críticas de la prensa a su administración

AMLO señala que es el presiente más atacado por los medios de comunicación (Video: Twitter/@lopezobrador_)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay libertad de expresión, señalando que la mayoría de los medios de comunicación escritos han orquestado una campaña en contra de su administración.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter el mandatario acusó que más de la mitad de los medios hablan mal de la Cuarta Transformación (4T) y además señalan que lucharán para no ser silenciados.

“Resulta que es como el mundo al revés , ahora que ejercen más la libertad -nada más que ya no pueden negociar con la libertad de expresión- ahora se han dedicado a atacarnos. Nunca habían atacado a un presidente como ahora. Yo creo que lo hicieron con Francisco I. Madero, apóstol de la democracia ”, dijo desde Palacio Nacional el mandatario tabasqueño.

Apuntó que de acuerdo a un análisis que hizo su equipo a 148 textos de diferentes medios como Milenio, El Heraldo, La Jornada, El Financiero, El Economista, El Universal y Excélsior, 95 eran opiniones de la 4T, de los cuales 63 fueron negativos, 21 neutrales y 11 positivos.

Gráfica del número de textos en contra de la 4T (Foto: Presidencia)

Dicho de otro modo, el 66.3% de las opiniones vertidas en los diarios de circulación nacional impresa hablan mal sobre las políticas del presidente López Obrador.

Señaló que en muchos casos son ataques sin fundamentos, “calumnias”, dijo el presidente. “Nada les gusta de lo que estamos haciendo”, aseveró.

Citó el caso de El Universal, al presidente de la compañía, Ealy Ortíz, quien dijo que defenderá con todo vigor la libertad de expresión. Recordó que este diario se llevó bien con todos los presidentes anteriores y que esto es algo que no le “suena lógico, suena más bien metálico”, haciendo referencia que antes recibían dinero federal para hablar bien de los mandatarios.

Dijo que él llama “intelectuales orgánicos” a aquellos que desde el presidente Carlos Salinas y hasta Enrique Peña Nieto tenían una opinión favorable de los mandatarios y sus políticas.

El tabasqueño cuestionó por qué dicen que hay censura en medios (Foto: Presidencia de México)

Además, mencionó varios nombres de columnistas que escriben en contra de su administración, entre los que destacó a Sergio Sarmiento, Jorge Suárez, Salvador Califa, entre otros.

Al remarcar que la mayoría habla mal de su administración, a diferencia de otros sexenios, cuestionó por qué dicen que hay censura.

“¿Entonces cómo es que dicen que no hay libertad de expresión?. Me llena de orgullo el que esté sucediendo esto en nuestro país, esto es parte de la transformación. No soy masoquista, lo aclaro, pero cuando se transforma, como lo decía el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento”, aseguró.

El presidente dijo que las críticas son una muestra de que la administración va progresando (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

De acuerdo al presidente, las opiniones contrarias al gobierno son una muestra de que este permite que se expresen plenamente sin temor a represalias.

“Si ellos están reaccionando de esta manera es porque vamos hacia delante, es decir se va transformando al país, y también que se sepa, nunca jamás vamos a restringir las libertades, no va a haber censura, no va a haber persecución a nadie, se va a garantizar la plenitud, la libre manifestación de ideas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, este es el nuevo México, la patria nueva por la que estamos luchando”, puntualizó.

Cabe recordar que en esta semana que está por terminar, hubo más de cinco renuncias en diferentes dependencias del gobierno, entre las que destacan las de Jaime Cárdenas y Alfonso Morcos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La corrupción al interior del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado habría provocado la renuncia de Jaime Cárdenas

“No son tamales de chipilín”: López Obrador aseguró que Jaime Cárdenas “no quiso entrarle” al combate a la corrupción en el Indep

Reportan la renuncia del director de Cenace, Alfonso Morcos