“Probablemente sí fallamos”: Omar García Harfuch describió los errores de la SSC en el atentado del CJNG en su contra (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

La mañana del 26 de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, se dirigía a su trabajo junto a dos agentes que lo escoltaban, cuando presuntos sicarios contratados por el CJNG interceptaron su convoy para disparar en múltiples ocasiones contra él.

A tres meses del atentado, Harfuch aseguró en una entrevista con Azucena Uresti de Milenio Televisión los errores que se cometieron y le dieron la oportunidad al grupo criminal de arrebatarle la vida a dos policías de la Ciudad de México y lastimar seriamente al secretario.

De acuerdo con su testimonio, una de las primeras malas decisiones fue volver a los horarios, inmuebles y rutas convencionales para llegar a su trabajo a pesar de las amenazas en su contra, pues eran trayectos que los atacantes tenían bien estudiados desde atrás tiempo.

Además, aceptó que fallaron en no reforzar el operativo de seguridad que le acompaña cuando viaja por las calles de la CDMX como sí lo hace ahora, pues en sus propias palabras “eso hubiera sido mucho mejor (hacerlo) y no esperar a que pasara (el atentado)”.

Sin embargo, aseguró que su equipo no desestimó la amenaza de ataque, simplemente pensaron que podrían atrapar a quienes organizaban la emboscada mucho antes de terminar la planificación, entrenamiento y desarrollo del mismo.

"No desestimamos la amenaza, llevaba muchos años con situaciones así en diversas instituciones, no era un “no pasa nada”, era un: “los vamos a detener antes”, porque ya lo habíamos hecho en otras ocasiones”, indicó el funcionario público mexicano.

Además, informó que no tiene deseos de venganza, pues ahora su trabajo es continuar con las investigaciones para dar con todos los responsables (Foto: Magdalena Montiel/ Cuartoscuro)

Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana reveló que no tiene deseos de venganza ni de revancha en contra de las organizaciones criminales que operan en la capital mexicana, pues todo su esfuerzo y concentración están puestos en mejorar la seguridad y bajar los índices delictivos.

No, mire la dinámica de la CDMX, la necesidad en materia seguridad no permitiría que yo me siente con el objetivo de una revancha; sería muy irresponsable y lo hubiera notado mi jefa, mi equipo, el propio gabinete de segurida

Aseguró también que sí siente enojo y tristeza por la muerte de sus compañeros, pero su “trabajo en lugar de venganza es continuar las investigaciones para dar con los responsables”.

Indicó, además, que su equipo tuvo un cambio significativo en su forma de trabajo, pues ahora tienen una autoevaluación más fuerte y una verdadera autocrítica, además de tener prisa por hacer las cosas y dar resultados en materia de seguridad con una estrategia que lleva 11 meses en desarrollo.

Los compañeros de Harfuch murieron tras el ataque, mientras que él fue hospitalizado (Foto: Archivo)

Por otra parte, informó que no ha recibido ninguna invitación del gobierno federal para unirse a alguna de sus instituciones en la lucha contra el crimen organizado, pero aunque así fuera, no lo aceptaría, pues por el momento su meta es continuar en el gabinete de Claudia Sheinbaum y lograr una ciudad segura.

“A mí lo que me gustaría, sería continuar colaborando con la doctora Sheinbaum. La seguridad es perseverancia y constancia y estamos con una ruta clara, estamos haciendo las cosas muy diferentes porque la ley así nos lo permite. La SSC había sido 100% preventiva hasta hace 11 meses que aprueban una ley donde nos otorga la facultar para investigar, es la primera vez que hacemos la persecución de delitos en coordinación con la Fiscalía General de la República”, dijo a Milenio Televisión.

Indicó, además, que la gente todavía no logra sentirse con seguridad en la capital, pues “de 14 delitos de alto impacto han bajado 13, pero no lo suficiente, no como quisiéramos, no como para cambiar la percepción ciudadana, no la vamos a cambiar con cifras".

Vamos hacia allá, lo digo con toda transparencia. Si yo a once meses, si a un año nos evaluamos y vemos que los delitos siguen subiendo, el primero en irme sería yo

Omar García Harfuch aseguró que quiere seguir trabajando con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno (Foto: Archivo)

Por último, aseguró que una vez terminadas las funciones de su puesto en el gobierno de Cludia Sheinbaum, quiere seguir dentro de las pareas de seguridad pública, y no titubeó en señalar que quiere hacerlo durante los próximos, 10, 20 o 30 años.

“A mí me gustaría mucho fortalecer esta policía, dejar una policía mucho mas fuerte, que no importa quien venga después, que no puedan de un plumazo debilitarla y poder seguir trabajando por la seguridad de mi país donde el mando ordene”, finalizó.

