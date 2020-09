Omar García Harfuch: así resistió el ataque del CJNG desde el interior de la camioneta en que viajaba

La mañana del 26 de junio, un viernes que parecía parte de la rutina diaria, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch salió un poco más tarde de lo normal en compañía de dos policías que más tarde perderían la vida.

Contó que viajaba en una camioneta blindada, con una escolta muy austera y a la 6:30 horas de la mañana. Poco antes de cruzar la calle Monteblanco, una camioneta de dos toneladas se atravesó al frente del vehículo en el que viajaban los funcionarios y asegura que "sabía en ese momento que algo iba a suceder.

“Cuando se cierra (el vehículo de sus atacantes) truena el primer impacto en la camioneta, en el parabrisas del lado derecho. El primero seguido de no sé cuantos más”, comenzó a relatar en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Entre la ráfaga, que resultó ser de 400 balas, el secretario no podía ver nada. Al interior de la camioneta había demasiado humo y, por un lapso de más de dos minutos, los impactos de los proyectiles de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “fue muchísimo tiempo de disparos. Se sintieron horas”.

Desde antes del primer disparo, cuando el enorme vehículo se cerró frente a su transporte sabía que el objetivo era asesinarlo. “Yo sabía en ese momento que iban a atentar", aseguró.

Cuando comenzó la lluvia de proyectiles, Edgar G., el policía que manejaba la camioneta, trató de meter reversa, pero, para ese entonces, todos los mecanismos del vehículo se encontraban destruidos por fuego enemigo.

A Édgar le dije ‘mete reversa’ y me acuerdo perfecto que dijo ‘ya no prende la camioneta’. O sea, él no se congela en ningún momento, él intenta meter reversa. Veo como acelera, pero la camioneta ya no tenía tracción, estaba completamente apagada.