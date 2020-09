Juez rechazó amparo de Alonso Ancira que acusaba a López Obrador de difamación

Un juez federal rechazó temporalmente el amparo promovido por la defensa de Alonso Ancira Elizondo, empresario dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), que postulaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovía una persecución política en su contra.

Este jueves, de acuerdo con una nota de El Sol de México, el juez Gabriel Regis López determinó que el jefe del ejecutivo federal puede emitir declaraciones relacionadas con el caso de AHMSA y Petróleos Mexicanos (Pemex), pues se trata de un caso abierto de lavado de dinero con daño al erario del Estado mexicano y la ciudadanía tiene derecho de obtener información, expresar y publicar libremente ideas y hechos sobre temas de relevancia pública.

“De actuar en sentido contrario, se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, puesto que se negaría a la sociedad el acceso gratuito a la información pública respecto de un tema de relevancia e interés público, lo cual es una cuestión de orden público; por lo que los daños y perjuicios que pueden generar a la colectividad al restringir la obtención de información a través de las respuestas emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal en la Conferencia de prensa aquí reclamadas o posteriores, es superior al que pudiera resentir la parte quejosa”, se lee en un fragmento del resolutivo rescatado por dicho periódico.

También, el versado en derecho, explicó que las expresiones emitidas por el mandatario nacional no son vinculantes ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) ni para ninguna otra autoridad, pues no está dentro de las facultades del ejecutivo dar seguimiento ni determinación a casos judiciales.

No resulta procedente la suspensión para el efecto de que emita una manifestación pública en la que reconozca abiertamente que el quejoso es inocente a la fecha de cualquier delito que se le impute, hasta que no exista una sentencia definitiva que lo condene como penalmente responsable del mismo, pues no se trata de la autoridad competente para emitir una determinación en los términos solicitados, ni puede ser considerado como una efecto inmediato ni relacionado con los actos reclamados