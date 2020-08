Si Altos Hornos no repara daño por Agronitrogenados, debe ser sancionado: López Obrador

Foto: Presidencia de México.

Luego de que Altos Hornos de México (AHMSA) negara que exista un compromiso para devolver al gobierno mexicano 200 millones de dólares por la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la compañía no repara el daño a Pemex, tendrá que ser castigada.

“Dije, porque me habían informado de que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, pero ayer (miércoles) dijeron que no, entonces no hay reparación del daño, entonces tienen que ser enjuiciados, castigados. En Estados Unidos se castiga y pueden, incluso, los presuntos delincuentes obtener reducción de penas si pagan, si devuelven el dinero. En el caso de nosotros podemos, de acuerdo con las leyes, aplicar lo mismo. Nos hace falta el dinero, imagínense 200 millones de dólares”, señaló el mandatario.

Durante su conferencia de prensa realizada este jueves desde Nuevo Léon, el mandatario recordó que el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, vendió la planta de fertilizantes que llevaba 16 años “parada, arrumbada, chatarra” y así la compró el gobierno de Enrique Peña Nieto “en 200 millones de dólares, cuando menos, de sobreprecio, y lo dije porque me habían informado de que un nuevo dueño de Altos Hornos estaba dispuesto a pagar”, dijo.

El presidente reiteró su petición para que se conozcan las investigaciones contra Emilio Lozoya y Genaro García Luna, así como “recuperar lo robado; en el caso de Lozoya lo mismo, esa es delincuencia de cuello blanco, delincuencia vinculada a la política más que nada y hay como 70 implicados, esto también nunca se había visto de que se hiciera una denuncia como la que presentó el señor Lozoya”, enfatizó López Obrador.

Emilio Lozoya, director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). (FOTO: ARCHIVO JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

En su denuncia, Emilio Lozoya aseguró que Enrique Peña Nieto le ordenó cumplir con compromisos para beneficiar a diversos empresarios y otras personas, derivado del Pacto por México. Entre ellas, relató que el 6 de febrero de 2013 recibió a personal de Altos Hornos de México en la sala de juntas La Herradura en el piso 44 de la Torre de Pemex.

Por su parte y a través de un comunicado enviado este miércoles 27 de agosto a la Bolsa Mexicana de Valores, Altos Hornos de México negó que haya nuevos accionistas en la empresa y señaló que el sobreprecio que se reclama no tiene ninguna base legal.

“Altos Hornos de México reitera y precisa que hasta el momento no existen nuevos accionistas en la empresa. Asimismo, la empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio, el que por lo demás no tiene ninguna base legal”, aseguró la empresa.

Pemex Fertilizantes adquirió a la empresa Fertinal a un sobreprecio de 200 millones de dólares (Foto: Archivo)

AHMSA señaló que la valuación del complejo petroquímico de Agronitrogenados fue realizada por el propio gobierno a través del INDAABIN y que se fijó un valor de 293 millones de dólares, mientras que los avalúos privados marcaban montos mayores.

La compañía aseguró que los acuerdos contractuales de esta operación se cumplieron a cabalidad por parte de Agronitrogenados y a la fecha se adeudan a la empresa más de 9 millones de dólares por una retención arbitraria y sus intereses.

“En relación con la develada declaración del señor Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República sobre este tema, resultaría conveniente conocer el contenido original de la página 49 de dicho texto, que fue reemplazada por cuatro hojas sin firma del declarante, sin numeración, así como con tipografía y estilo que no concuerdan con el cuerpo del documento”, puntualizó.

