Senado de la República ya recibió la solicitud de juicio contra los ex presidentes enviada por López Obrador

El Senado de la República recibió este martes la solicitud firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para realizar la consulta sobre el juicio político a los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, entregó al Senado de la República la solicitud, lo cual fue dado a conocer por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

A través de su cuenta de Twitter, Monreal señaló que el Senado fungirá como Cámara de origen e informó que turnará la solicitud al Poder Judicial para su revisión.

Ahora, la Mesa Directiva del Senado lo enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual deberá emitir una resolución en un máximo de 20 días naturales. Asimismo, tendrá 24 horas para notificar al Senado si el procedimiento continuará.

“En este momento va a ingresar formalmente el documento público y hoy anunciamos la sustanciación del procedimiento”, dijo el senador.

Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entregaría al Senado de la República la petición de consulta popular para el juicio a los ex mandatarios, por lo que presentó y firmó el documento, además de que dio a conocer la pregunta con la que se realizaría la encuesta.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

López Obrador asegura que durante esos gobiernos hubo “concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada”.

Originalmente, el político tabasqueño quería que los ciudadanos pidieran la consulta, para lo cual eran necesarias 1.8 millones de firmas (el 2% del padrón electoral), como marca la ley, pero al no alcanzar el tiempo, porque el plazo vencía el 15 de septiembre, presentó él mismo la iniciativa.

“Quiero comentarles que es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta, la información que tengo es que si van a tener hoy las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de 2 millones de firmas de ciudadanos, de todas formas , porque hoy vence el plazo, considere importante presentar también este escrito, la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”, señaló.

Tras darse a conocer la petición de solicitud de juicio político, el ex presidente Felipe Calderón reaccionó de forma enérgica a través de sus redes sociales. Aseguró que la consulta es “violatoria de las garantías individuales” y “una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.

“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal , sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, arguyó el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) a través de una serie de tuits.

“Constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder… Está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia”, escribió.

