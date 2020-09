Consulta para juzgar a ex presidentes: lejos de recabar firmas necesarias (Foto: Cuartoscuro)

A día y medio de que venza el plazo para recabar firmas en la consulta ciudadana que tiene como intención saber si el pueblo de México quiere que se investigue y, si lo amerita, llevar a juicio a sus ex presidentes, militantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) redoblaron esfuerzos para cumplir con la meta.

La fecha límite para recabar firmas es el martes 15 de septiembre y para que la consulta cumpla su objetivo, deben de reunir alrededor de 1,800,000 firmas.

La consulta tiene una sola pregunta que debe de llegar al Instituto Nacional Electoral (INE):

¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

El proceso es abierto al pueblo. Para participar sólo debe de ser alguien mayor a 18 años que esté empadronado en el INE y que cuente con su credencial para votar vigente. De entre las personas que participan para recabar firmas sobresalen figuras como el productor de televisión Epigmenio Ibarra y senadores de Morena, como Citlalli Hernández, quien busca ser la secretaria general del partido en el que milita.

La idea de la consulta fue original del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue él también quien pidió que esto no sea visto como una venganza, pues su intención es acercar la justicia al pueblo.

De tal modo que ahora, conforme a protocolo, se intenta recabar el 2% de participación del electorado; no obstante, éste no es el único método para que se pueda llevar a juicio a los ex presidentes de México.

Existen otras dos formas de hacerlo. La primera y más rápida es que el jefe del ejecutivo federal haga una iniciativa de ley o de reforma para ser llevada directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los ministros deliberen al respecto.

Otro método es con el poder legislativo federal. Aquí debe de haber una iniciativa que debe de pasar tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores y debe de tener una aprobación de una tercera parte de ellos.

Sin embargo, por lo que se está apostando es por la vinculación entre ciudadanos e instituciones, pues de acuerdo con el presidente, el pueblo debe de ser quien decida esto.

Para llevar a cabo esta consulta, numerosas personas han trabajado a contrarreloj, esto porque apenas el pasado miércoles 2 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el formato adecuado para la recolección de firmas para realizar la consulta popular.

En una votación económica en el cierre de la sesión del Pleno, los diputados aprobaron el contenido del formato, que fue consultado previamente con el INE, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Para la conformación del formato se consideró sobre todo su “utilización factible”. Además, cuenta con características que coadyuvarán a realizar con una mejor precisión, las revisiones y cotejos a que haya lugar cuando se presenten de manera formal, las peticiones de solicitud de consulta popular.

El lunes previo a esto, Mario Delgado (Morena), en su carácter de ciudadano, presentó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el aviso de intención de consulta popular para poner a consideración del pueblo México si los ex presidentes deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción y finalmente quedó aprobado.

