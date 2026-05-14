Alito Moreno también sale en defensa de Maru Campos: asegura que el gobierno de Chihuahua cuenta con el respaldo del PRI

Alito Moreno muestra respaldo a Maru Campos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los señalamientos de Morena en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también salió en su defensa. El dirigente del tricolor calificó el intento de juicio político como una reacción política orquestada desde el poder federal contra una mandataria que, a su juicio, ha actuado con firmeza frente al crimen organizado.

El respaldo de Moreno Cárdenas se suma al que ya había expresado el PAN, cuya dirigencia nacional y gobernadores cerraron filas con Campos tras el anuncio de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, de impulsar el procedimiento legislativo y convocar a una marcha en la capital chihuahuense para este 16 de mayo.

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Moreno Cárdenas acusa a Morena de proteger a “narcopolíticos”

El dirigente nacional del PRI escribió en X que el gobierno de Chihuahua “enfrenta un intento de juicio político impulsado desde el poder por los narcopolíticos de Morena, justo cuando su gobierno mantiene acciones firmes contra los cárteles del crimen organizado“.

Moreno Cárdenas sostuvo que la ofensiva contra Campos no es casualidad: “Es una reacción contra quien decidió enfrentar en serio el problema”. En el mismo mensaje, advirtió que el partido no dejará sola a la gobernadora: “En el PRI no la vamos a dejar sola. Vamos a defenderla porque lo correcto es enfrentar al crimen organizado y proteger a las familias mexicanas".

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El origen del conflicto: agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara

La gobernadora de Chihuahua declaró que es respetuosa de la Constitución. Crédito: X/@MaruCampos_G

La disputa entre Morena y el gobierno de Chihuahua estalló tras conocerse la muerte de dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril, en un operativo contra un narcolaboratorio. El partido oficialista argumenta que la acción violó la Ley de Seguridad Nacional y los tratados internacionales.

Montiel Reyes enumeró el pasado 12 de mayo los señalamientos contra Campos:

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El operativo no fue presentado en la Mesa de Construcción de Paz que sesiona en Palacio Nacional.

La gobernadora figura entre los mandatarios que menos acuden a esa instancia de coordinación.

El Congreso local solicitó un informe sobre el caso, pero la información no llegó al Poder Legislativo estatal.

Campos declinó una invitación al Senado de la República para abordar el tema.

El día en que el Congreso local debatió el asunto, la gobernadora viajó a Aguascalientes para recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El PAN y gobernadores de oposición cierran filas con Campos

Jorge Romero defendió a Maru Campos por la convocatoria de manifestación realizada por Morena, el líder del PAN acusó al gobierno de Rubén Rocha Moya de asociarse con el crimen organizado. (Crédito: X/@AccionNacional)

El PAN emitió un comunicado en el que expresó su “total respaldo y apoyo” a Campos y acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de mentir sobre la mandataria estatal por pertenecer a la oposición, pese a que “sus acciones contra el crimen están dando frutos y sí combaten a los grupos criminales”.

El partido blanquiazul también acusó al gobierno federal de encubrir a gobernadores como Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa con licencia temporal, “quien es señalado por Estados Unidos de ser narcoterrorista y contar con una orden de extradición”. “Mientras el PAN combate a los delincuentes, Morena los hace gobernadores”, se lee en el documento.

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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, fue más directo al señalar al gobierno de Sinaloa: “En todo el país sabemos que en Chihuahua se combate al crimen organizado y que en Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos para cogobernar”.

Gobernadores de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes también publicaron mensajes de solidaridad con Campos en redes sociales.

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