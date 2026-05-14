Esta es la estrategia del gobierno para frenar inundaciones en CDMX entre mayo y junio

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México presentan el plan de acción 'Tláloque 2.0', una iniciativa para combatir y prevenir inundaciones causadas por las lluvias. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un ambicioso plan de emergencia para enfrentar las inundaciones y encharcamientos graves previstos en la actual temporada de lluvias de este 2026, al anticipar que los meses de mayo y junio serán especialmente críticos para la capital.

Con una inversión récord de 3 mil 360 millones de pesos, la administración encabezada por Clara Brugada busca mitigar tanto daños a la infraestructura como riesgos para la población mediante nuevas obras y acciones preventivas coordinadas.

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Para combatir las inundaciones durante las lluvias más intensas, el gobierno capitalino duplicó su presupuesto en infraestructura hídrica destinados a la ejecución de 318 obras de drenaje, limpieza y modernización de redes hidráulicas.

Clara Brugada participa en la presentación del plan de acción para combatir las inundaciones por lluvias. (Jefatura Gobierno CDMX)

Esta estrategia incluye labores de desazolve, el despliegue de brigadas de emergencia y el uso de canales de reporte para que habitantes de zonas vulnerables puedan acceder a atención inmediata y reducir riesgos.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la actualización de la estrategia integral para la temporada. Subrayó que la ciudad enfrenta el doble desafío de la escasez de agua en algunas zonas y de inundaciones recurrentes en otras. Hizo énfasis en que la prevención es la clave, al priorizar obras que permitan evitar emergencias y responder eficazmente ante lluvias excepcionales vinculadas al cambio climático y problemas crónicos como hundimientos del terreno y saturación de tuberías.

Plan de acción para prevenir inundaciones en la CDMX antes del Mundial 2026

Representantes del Gobierno de la Ciudad de México presentan el plan de acción "Tlalocque 2.0" para combatir inundaciones por lluvias, mostrando equipos robóticos para el mantenimiento del drenaje. (Jefatura Gobierno CDMX)

Entre las acciones centrales, las autoridades intensificaron la limpieza y el mantenimiento del sistema de drenaje mediante un desazolve masivo de 414 mil metros cúbicos de residuos (equivalentes a 165 albercas olímpicas) en diversos puntos de la ciudad. Además, se liberaron 1,200 kilómetros de redes hidráulicas y se retiraron miles de toneladas de basura, pasos esenciales para garantizar la operación del sistema pluvial durante la temporada alta de precipitaciones.

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La inversión contempla, además, 150 millones de pesos para reparar ductos y 190 millones adicionales para fortalecer tanques de tormenta y jardines de lluvia. La ciudad cuenta actualmente con ocho tanques tormenta y ocho plantas de bombeo, capaces de mover hasta 81 mil litros de agua por segundo y evacuar 7 mil millones de litros por día, lo que asegura una respuesta ante escurrimientos de gran magnitud.

El Operativo Tlaloque 2.0 se articula en coordinación con distintas dependencias y mantiene presencia en 56 puntos críticos — conocidos como Ehécatl — para reaccionar de inmediato ante lluvias extraordinarias. Además, la fuerza laboral aumentó con la incorporación de mil trabajadores nuevos asignados a tareas de supervisión y respuesta en sitios clave.

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Las imágenes capturan una inundación en el Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. El agua cubre la vialidad, por donde transitan vehículos (Redes sociales)

Colonias y alcaldías de mayor riesgo de inundaciones

Las mayores afectaciones históricas se concentran en el oriente de la capital. Para reforzar la captación de agua pluvial, el Gobierno federal —en trabajo conjunto con la ciudad— amplía el vaso regulador El Salado, cuya obra presenta un 95% de avance y elevará la capacidad de recepción de agua de 236 mil a 400 mil metros cúbicos.

La zona de Zaragoza destaca por sus tanques tormenta, que han demostrado eficiencia ante las lluvias recientes. Las brigadas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) monitorean en tiempo real los puntos críticos de diversas alcaldías y colonias con antecedentes fuertes de encharcamiento.

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