“Abuso de poder”: Calderón respondió furioso a AMLO tras petición de consulta para enjuiciar a expresidentes

Después de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidiera este martes al Senado una consulta popular para enjuiciar a cinco ex presidentes del país, a los que acusa de corrupción y privatizaciones ilegales de bienes públicos durante sus gestiones, el ex mandatario Felipe Calderón rompió el silencio y aseguró que esa consulta es “violatoria de las garantías individuales” y “una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.

“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal , sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, arguyó el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

Información en desarrollo...