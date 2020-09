“No todos estamos hechos para resistir presiones”: López Obrador aseguró que Toledo renunció por mala salud y estrés

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Víctor Manuel Toledo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que se filtraran unos audios en donde Toledo criticó a la 4T.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el ahora ex secretario “es una gente honesta” y un “profesional de primera”, pero tuvo que renunciar por motivos de salud, generados por el estrés que ocasiona trabajar en el servicio público.

“Presentó su renuncia (Víctor Manuel Toledo) él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además la actividad pública, el servicio público produce estrés. Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe, y no todos estamos hechos para resistir presiones… Él es una gente , repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto del país y consecuente del país”, enfatizo.

El mandatario señaló que Toledo ya le había informado de sus malestares, por lo que decidió dimitir a su cargo como titular de la Semarnat y regresar a la academia.

“Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, desde antes de que se generará la polémica por el agroquímico y ya la semana pasada me dijo que no podía seguir. Entonces ya me presentó su renuncia como se dio a conocer en los medios, por eso también lo doy a conocer porque es del dominio público. Entonces, en efecto, deja la secretaría y regresa a la academia, él es un investigador de la UNAM”.

López Obrador señaló que María Luisa Abores quedará al frente de la Semarnat “quien también es ambientalista, es la actual secretaria de Bienestar y para (la Secretaría de) y para Bienestar va a ascender el subsecretario, Javier May”, señaló.

Información en desarrollo…