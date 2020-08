Luchas de poder y “contradicciones brutales”: la punzante crítica de un secretario de estado a la 4T de AMLO

El titular de la Semarnat criticó duramente a la 4T y a Alfonso Romo (Video: Especial)

Un supuesto audio del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, que circula en redes sociales desde este miércoles reveló una serie de críticas contra el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y contra otros integrantes del gabinete, incluido Alfonso Romo.

“La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe”, señala Toledo en el audio, en referencia a la “Cuarta Transformación”, como el mismo López Obrador bautizó a su propio gobierno. “Por el contrario, está lleno de contradicciones y esto se expresa claramente en las luchas de poder al interior del gabinete”, agregó.

El audio habría sido grabado en marzo, ya que en un momento de lo que parece ser una exposición ante otras personas, menciona que quiere compartir su experiencia “en estos 10 meses”. El biólogo de la UNAM fue nombrado a finales de mayo de 2019 como titular de la Semarnat tras la polémica salida de la anterior titular del cargo, Josefa González Blanco.

Toledo señaló las contradicciones y luchas de poder en la 4T (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con Toledo, su esfuerzo para proteger al medio ambiente y realizar una transición a energías limpias, entre otras cuestiones, no tienen el apoyo de la actual administración. “No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, hay contradicciones muy fuertes, yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T”, reiteró.

La visión del titular de la Semarnat, detalló, no es la misma que la del resto del gabinete. “Me temo que tampoco está en la cabeza del presidente”, remarcó.

“Por lo tanto, los quiero poner en la realidad, como es, y esta realidad es que tenemos que ser efectivamente muy inteligentes para plantear un ‘plan b’ y aprovechar la situación global que hoy existe, yo se los quería compartir porque hay que bajarnos a la realidad”, señaló en los minutos finales del audio.

Los señalamientos contra Alfonso Romo

Toledo aseguró que Romo acumula mucho poder al interior del gobierno de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Entre los ejemplos que mencionó Toledo que ponen en evidencia al gobierno de López Obrador con respecto al medio ambiente, el secretario detalló tres casos. Uno de ellos tiene que ver con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Encabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y trata de imponer, digamos, una visión que ha imperado y que impera en el mundo con las grandes corporaciones”, acusó.

Además, apuntó contra Romo, el empresario que ocupa la jefatura de la Oficina de Presidencia y uno de los principales consejeros de López Obrador. “En términos concretos, ha adquirido una enorme centrabilidad y poder dentro del gobierno, dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo”, aseguró.

Toledo acusó a Villalobos de preferir a las empresas por encima del cuidado del medio ambiente (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Toledo contó que Romo lo convocó a tres reuniones con Villalobos para gestionar “el problema del glifosato”. En noviembre de 2019, México detuvo las importaciones para la fabricación de los herbicidas más usados en el mundo, citando preocupaciones de seguridad para los usuarios y el medio ambiente.

“Semarnat logró detener la implementación de glifosato que es el principal veneno, el principal plaguicida y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar porque la respuesta, no solamente de Sader, sino del gobierno norteamericano (Estados Unidos), de 20 embajadas en México, contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante”, apuntó Toledo.

El titular de la Semarnat se refirió asimismo al algodón transgénico. “Estamos tratando de hacer la transición y también saltó Sader inmediatamente. Hemos tenido que negociar en caso de la producción agroecológica, pero no vamos a poder transitar de manera libre porque el presidente, la Secretaría de Agricultura y (Romo) están en contra de eso”, resaltó.

Sánchez Cordero defendió a una empresa cervecera, de acuerdo con Toledo (Foto: Sáshenka Gutiérrez/ EFE)

Incluso el funcionario dijo que estaban en contra del programa “Sembrando Vida”, uno de los proyectos centrales de la administración. En el segundo tema, Toledo indicó que “hace como dos meses” (en enero), el presidente convocó a una reunión del gabinete “para impulsar un proyecto de ganadería”.

Estaba encabezado por una compañía estadounidense que buscaba impulsar “un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche, en Tabasco, miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera, en un modelo totalmente de agronegocio”. “Afortunadamente no se logró”, adelantó el secretario.

El último punto tocado por Toledo fue el de la cervecera Constellation Brands. La construcción de una planta productora en Mexicali, Baja California, fue cancelada en marzo tras una polémica “consulta ciudadana” y bajo el argumento de que había corrupción en su proceso, específicamente en el otorgamiento de los permisos requeridos para su operación. El proyecto había sido rechazado por organizaciones defensoras del medio ambiente.

Toledo también señaló a la administración por el tema energético y por el apoyo a las mineras (Foto: Edgard Garrido/ Reuters)

“Aquí tuvimos a favor de la cervecera a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), incluso el subsecretario de Gobernación (Ricardo Peralta) convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la cervecera traído por el subsecretario”, reveló Toledo. “En el caso de la minería, tenemos a la subsecretaría de Economía impulsando la minería”, añadió.

Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México (Germán Larrea) para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos qué presionábamos mucho a Grupo México

Por último, el secretario de Medio Ambiente se refirió también al tema energético. “Lo mismo está pasando en energía, o sea aquí debería estar en este grupo la Sener (Secretaría de Energía), mínimamente, no tenemos a la Sener, porque también hay diferencias con la secretaria Rocío Nahle”, indicó.

Y es que el gobierno de López Obrador ha emprendido una serie de políticas en el mercado eléctrico mexicano que le han impedido el acceso a empresas de energías limpias para beneficiar a las empresas productivas del estado, en un tema que será definido por la Suprema Corte.

