INE avaló lineamientos y calendario para encuesta abierta en Morena

El INE informó que nunca se le consultó si tenía los recursos para hacer la encuesta (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los lineamientos y el calendario para la renovación de la presidencia y la secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena que se realizará por medio de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes que se realizará del 26 de septiembre al 2 de octubre.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aclaró que el órgano electoral no pidió ni quiso participar en el procedimiento de renovación de la dirigencia de dicho partido político.

Añadió que su participación corresponde a un mandato emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que cumplirá.

A partir del 2014, el INE tiene la facultad de participar en la organización de los protocolos internos de los partidos, siempre y cuando sean solicitados.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que el partido no hizo la petición de que el organismo participara en la encuesta (Foto: Cuartoscuro)

“El partido no solicitó la participación del INE en el proceso de renovación de su presidencia y de su secretaría general; no hay un fundamento legal para ello y el procedimiento cuyos lineamientos y cronograma estamos hoy definiendo no se basa en lo que Morena estableció en sus estatutos, sino en una resolución de la Sala Superior”, puntualizó Lorenzo Córdova.

El consejero presidente del INE lamentó que el Instituto no fue consultado en relación con si cuenta con las capacidades técnicas, materiales o con la disposición de tiempo para asumir la responsabilidad.

Fue el pasado 20 de agosto que el TEPJF determinó que el INE debía realizar una encuesta para renovar a su presidencia y secretario general, la cual deberá ser de carácter nacional y abierta a la militancia y simpatizantes. Con un plazo de 45 días.

Ciro Murayama, consejero del INE, puntualizó que es una de las decisiones más atípicas en su historia y que la sentencia impuesta por el tribunal adolece de dos argumentos: el partido no pidió la intervención del INE y el método de selección no se basa en los estatutos del partido.

Attolini busca ser secretario general de Morena

Antonio Attolini expresó su interés de ser secretario general en Morena (Foto: Archivo)

Antonio Attolini presentó su renuncia como coordinador técnico de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto en el que estuvo por 11 meses. Y expresó su intención por participar en la elección interna de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se postuló para ser secretario general.

“Me motiva una legítima ambición de servir y acompañar al presidente del pueblo. Por eso me voy a inscribir a la encuesta que consultará a militantes y simpatizantes de todo el país”, escribió en redes sociales.

En entrevista con Milenio, indicó que su propuesta está orientada a poner “orden en la casa” y añadió que si él ocupara dicho puesto el Tribunal no tendría que intervenir en la vida interna del partido.

“Nosotros esperamos muchas cosas del presidente Andrés Manuel López Obrador pero creo que él espera cosas de nosotros y Morena le ha fallado al Presidente, una reflexión obligada, que no sucedió, y se nos presenta es pensar cuál es el rol del partido una vez que hemos ganado la presidencia y acompañado o no al presidente en estos dos años”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién es Gibrán Ramírez Reyes, el joven aspirante a la dirigencia de Morena

INE ordenó el retiro del spot donde AMLO cita al Papa Francisco y al Evangelio

El presupuesto para las elecciones 2021 garantiza equidad, legalidad y certeza: Lorenzo Córdova

La consulta para enjuiciar a expresidentes generaría complicaciones y recursos adicionales, advirtió el INE