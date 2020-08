La consulta para enjuiciar a expresidentes generaría complicaciones y recursos adicionales, advirtió el INE

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). FOTO: CUARTOSCURO)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que realizar una consulta popular en 2021, como la del juicio a los expresidentes, implicaría diversas complicaciones.

Durante la quinta reunión plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano, Córdova Vianello recordó que de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, la consulta popular se tendría que realizar el primer domingo de agosto, lo que significa menos de dos meses después de haberse efectuado las elecciones intermedias.

Ello implicaría, dijo, la disposición del mismo número de casillas, número de funcionarios electorales y ciudadanos del padrón electoral.

Además, el consejero presidente del INE resaltó el hecho de que para realizar la consulta popular se tendría que hacer un gasto y movilización similar a las elecciones intermedias, previstas para el domingo 6 de junio de 2021.

Lorenzo Córdova señaló calificó esta situación como “un pequeño problema” explicó que en las elecciones del 2021 participarán 94,980 ciudadanos, se instalarán 164,000 casillas, habrá 7,000 supervisores electorales, además de que se requerirán un millón 480 mil funcionarios para organizar el evento, entre otras cosas.

Es por eso que dijo que, ante la posibilidad de que se realice la consulta el próximo año, se deberá revisar “dramáticamente” el presupuesto aprobado para el Instituto.

AMLO está dispuesto a presentar la consulta contra los ex presidentes

Foto: REUTERS/Henry Romero

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a presentar la consulta ciudadana contra sus antecesores.

“Sí... Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, expresó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa, realizada este viernes en Reynosa, Tamaulipas.

“Se hace la solicitud, si la (Suprema) Corte dice es constitucional, la consulta va al INE y se le pregunta al pueblo. Si yo hago la solicitud, yo tengo que fundarlo, como los ciudadanos y los legisladores”, explicó.

Foto: Presidencia de la República

Pese a que en reiteradas ocasiones, López Obrador ha asegurado estar en contra de llevar ante la ley a sus antecesores, ha señalado que a raíz del caso de Emilio Lozoya se debe realizar la consulta.

“Voy a esperar dos cosas, el avance en la Fiscalía, para ver cómo se van presentando las cosas. Espero que sea justicia pronta y expedita, que no se archive el caso”, dijo sobre los avances y resultados del caso que sigue la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

“Lo otro es que hay tres maneras de solicitar la consulta, que sea la gente la que lo solicite, para eso se requiere reunir antes del día 15 alrededor de un millón”, agregó el presidente y recordó que hace un par de años realizó el ejercicio para someter a consulta la Reforma Energética, pero “lo batearon” en la Suprema Corte.

“Voy a esperar el tiempo razonable”, advirtió.

