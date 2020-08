Bienestar psicológico y abuso de adultos mayores puede agravarse con medidas de aislamiento social por COVID-19: investigadora

En nuestro país hay más de siete millones de personas en de la tercera edad aproximadamente. (Foto: Ensar Ozdemir/EFE/Archivo)

Mireya Vilar Compte, investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), asegura que una tarea pendiente de la sociedad y del gobierno es resolver el abuso a adultos mayores.

A través de la Universidad Iberoamericana, la investigadora recupera los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, para señalar que en México, las personas de 60 o más años que viven solas están expuestas a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias.

“El maltrato o abuso a las personas adultas mayores es una condición mucho más común de la que habitualmente consideramos en México. No hay un número preciso porque es un fenómeno difícil de medir, pero las estimaciones existentes sitúan que entre el 8% y el 31% de las personas adultas mayores del país han sufrido de algún tipo de abuso o maltrato”, señaló Vilar Compte.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato a las personas mayores es “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”.

Este tipo de violencia constituye según la OMS una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

El abuso a una persona de edad avanzada es una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional (Foto: Cuartocuro)

La doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), problematizó que el abuso de personas de 60 o más años se asocia con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, así como una mayor probabilidad de hospitalización.

Además, se relaciona con un detrimento en el bienestar psicológico. De acuerdo con estudios internacionales aspectos como el hacinamiento y la debilidad en el apoyo social aumentan las posibilidades de actos abusivos.

Un artículo publicado por Vilar Compte, en colaboración con Liliana Giraldo, Adriana Ochoa y Pablo Gaitán, titulado Association Between Depression and Elder Abuse and the Mediation of Social Support: A Cross-Sectional Study of Elder Females in Mexico City (Asociación entre la depresión y abuso en adultos mayores y la medición de apoyo social: un estudio transversal de adultas mayores en Ciudad de México, en español) documentó que la depresión, la inseguridad y el deterioro en la funcionalidad también incrementan el riesgo de maltrato así como su severidad.

La depresión puede agravarse con las medidas de aislamiento social (Foto: Cuartocuro)

La también maestra en Administración Pública por la NYU resalta la importancia de los hallazgos de investigación ya que gracias a la actual pandemia por COVID-19, los factores mencionados pueden agravarse con las medidas de distanciamiento social y que puede conllevar a medidas abusivas en contra de personas mayores.

En México, desde 1983, según con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor, y a nivel mundial un día antes con la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada al envejecimiento. Adicionalmente, el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país residen más de 7 millones de personas de 65 o más años, lo que representa, el 6.3% de la población total.

