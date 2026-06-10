El truco de los capitalinos para llegar al Estadio Ciudad de México sin morir en el Metro (Jefatura Gobierno CDMX)

En menos de 48 horas se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana se prepara para debutar ante Sudáfrica el próximo 11 de junio. Y todos aquellos que consiguieron un boleto para la ceremonia de inauguración, tendrán que planificar su ruta.

El Gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo de seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Azteca, por lo que la opción más viable para llegar es en transporte público, para ello, saber viajar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) será vital.

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La red del Metro CDMX es la más importante para la movilidad de los capitalinos, tanto extranjeros como visitantes nacionales deberán aprender a usarlo. Y es que, algo que ha caracterizado a los “chilangos” es la manera en la que se las ingenian para viajar en Metro sin importar las condiciones adversas.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Aficionados al fútbol de Colombia, México y Sudáfrica celebran con entusiasmo la anticipación de la Copa Mundial 2026 mientras viajan en un vagón del Metro de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda persona que visite la ciudad deberá considerar algunos aspectos importantes para tener una experiencia amigable con el uso del STC Metro:

Tarjeta de Movilidad Integrada (MI)

Es la única forma de acceso al Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y otros sistemas de transporte público.

La tarjeta cuesta $15.00 pesos mexicanos y se puede adquirir y recargar en taquillas o máquinas automáticas de cualquier estación.

Puedes recargarla con efectivo, tarjeta bancaria o, si tu celular tiene NFC, desde la app oficial CDMX o Mercado Pago.

El costo por viaje en Metro es de $5.00 pesos.

Planea tu ruta

Usa aplicaciones como Google Maps, App CDMX para planear recorridos y conocer combinaciones entre líneas.

El Metro conecta las principales zonas turísticas como el Centro Histórico, Bellas Artes, Polanco y Coyoacán.

Presta atención a las líneas: el sistema tiene 12 líneas y 163 estaciones.

Seguridad y recomendaciones generales

Mantén siempre vigiladas tus pertenencias, sobre todo en horas de alta afluencia (07:00 a 09:00 y 18:00 a 21:00), cuando los vagones pueden estar llenos.

Evita usar el celular abiertamente y no muestres objetos de valor.

Si viajas de noche, utiliza siempre rutas principales y estaciones bien iluminadas.

Si eres mujer o viajas con niños, hay vagones exclusivos para ustedes en las horas pico (primeros 2 o 3 vagones en cada tren).

No aceptes ayuda de extraños para recargar tu tarjeta; usa solo los puntos autorizados.

(X/ @MetroCDMX)

Restricciones de equipaje

No se permite llevar equipaje voluminoso en el Metro, especialmente en horas pico. Si traes maletas grandes, considera usar Metrobús o taxis oficiales.

Si llegas del aeropuerto, la Línea 5 del Metro y la Línea 4 del Metrobús son opciones directas y económicas.

Accesibilidad

No todas las estaciones son accesibles para personas con silla de ruedas. El Metrobús y el Cablebús ofrecen mejores condiciones de accesibilidad.

Seguridad en desplazamientos y taxis

Evita tomar taxis en la calle. Usa solo taxis de sitio, aplicaciones como Uber, DiDi o los servicios oficiales del aeropuerto.

Si sales tarde, prefiere transporte privado o solicita el servicio desde lugares seguros.

Consejos adicionales

Evita transitar a pie por zonas poco concurridas o apartadas, especialmente de noche.

No aceptes bebidas ni alimentos de desconocidos.

Guarda siempre tus documentos y objetos de valor en lugares seguros. Identifica a los policías de estación del STC Metro.

Ante cualquier emergencia, identifica tu consulado y los teléfonos de ayuda para extranjeros.