Tras el rastro de Peña Nieto: tres grandes escándalos de corrupción que apuntan al ex presidente

Peña Nieto fue señalado de recibir sobornos millonarios. (Foto: Archivo)

En poco más de un año, el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha rodeado al ex presidente Enrique Peña Nieto por su presunta relación en casos de corrupción. El más avanzado de ellos es el que tiene que ver con Emilio Lozoya Austin, quien dejó una estela de corruptelas cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De hecho, versiones periodísticas entre las que destaca la del influyente diario estadounidense The Wall Street Journal, señalan que el gobierno mexicano está investigando a Peña Nieto. Mientras que apenas este 16 de julio, el periodista Raymundo Riva Palacio confirmó que hay indagatorias en curso que tienen que ver con los inmuebles y empresas del ex mandatario.

Sin embargo, López Obrador ha asegurado una y otra vez que desconoce si se está llevando alguna investigación en contra del ex mandatario.

Pero la llegada de Emilio Lozoya a tierras mexicanas - ocurrida la madrugada de este viernes 17 de julio- con la finalidad de “colaborar” con el actual gobierno sobre los casos de corrupción en los que habría estado involucrado cuando fue director de Pemex (2012-2016), ha puesto a temblar a gran parte de la élite política nacional, entre ellos a Peña Nieto.

Un sexenio marcado por la corrupción y el despilfarro

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

Desde el inicio y hasta el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros, fue señalado de conocer las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas.

Es por eso que la administración de Peña Nieto ha sido señalada por investigaciones periodísticas y especialistas, como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México.

A casi dos años de haber iniciado su sexenio, una revelación periodística puso en jaque a la administración del ese entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Habían quedado atrás los elogios de la prensa extranjera que, con titulares como “Saving Mexico” y “The Mexican Moment”, alababan las reformas implementadas por el presidente priista como la Energética y la Educativa.

Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, la prensa nacional e internacional condenaba los hechos, así como la nula actuación del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña. Había una fuerte indignación social.

El 09 de noviembre de 2014 Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo publicaron una investigación periodística en la que se reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos, alrededor de 7 millones de dólares (USD).

La casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas preferidas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México (Foto: Internet)

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la primera dama, Angélica Rivera. Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente salió a admitir que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.

Después surgieron otros casos de corrupción como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz acusado de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.

Al caso de veracruzano, también se sumaron los casos de corrupción del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el del ex mandatario de Chihuahua César Duarte; los cuales, el propio Peña Nieto alababa como la cara del “nuevo PRI”.

A lo largo de su gobierno también se destaparon los escándalos de La Estafa Maestra, mediante la cual, 11 dependencias usaron 128 empresas fantasma para desaparecer 7,760 millones de pesos.

Durante la administración del político originario del Estado de México, también se concretó la implementación de las reformas Energética y Educativa, las cuales se aprobaron de forma polémica, al señalarse que dañarían al país.

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

Aunado a ello, también se destaparon diversos casos de corrupción en Pemex que involucraron tanto al titular de la empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya, a trabajadores (por el robo de combustible -”huachicoleo”-), como al líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Además, el en ese entonces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de la República), señaló que la campaña de Peña Nieto habría sido financiada con recursos provenientes del lavado de dinero.

El 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal.

Dos meses después, en una entrevista otorgada al portal Aristegui Noticias en agosto de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que ya se indagaban las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que terminara el 2019 tendrían completo el expediente.

Sin embargo, pese a todos los señalamientos, el ex mandatario no tiene una denuncia en su contra. Unas semanas después de haber concluido su gobierno, Peña Nieto fue visto en calles de España con una mujer que después se supo, era su novia: la modelo Tania Ruiz.

Tras darse a conocer las fotografías, su aún esposa Angélica Rivera anunció que se estaba divorciando. Después de concretarse su separación, Peña y Tania fueron vistos en Bruselas y Estados Unidos. Algunas versiones señalan que el ex mandatario vive en España.

Emilio Lozoya

Foto: Gustavo Martinez Contreras, AP/ Archivo

Emilio Ricardo Lozoya Austin, era uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto. Se desempeñó como director de Pemex de 2012 al 2016 y antes de terminar su gestión, fue acusado por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Durante su administración al frente de la ahora empresa productiva del Estado, ocurrieron varios casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de La Estafa Maestra, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.

De acuerdo con el gobierno federal, en diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos millonarios de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo. En total, cinco presuntos sobornos habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.

Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

Después de que se dieron a conocer estos hechos, Emilio Lozoya escapó de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.

La llegada de Emilio Lozoya a México ha ocasionado una serie de desindes en la política mexicana. ( REUTERS/Carlos Jasso)

Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex presidente del Consejo de Pemex y ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agronitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.

Luego de permanecer nueve mese prófugo, Lozoya Austin fue detenido en una de las zonas más exclusivas de la provincia de Málaga, España, el miércoles 12 de febrero. Cinco meses después, este viernes 17 de julio, pisó suelo mexicano tras aceptar ser extraditado y colaborar con las autoridades.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, Lozoya Austin tendría en su poder videograbaciones que él mismo realizó y en los cuales se observa a varios diputados, senadores y políticos del gobierno anterior, recibiendo sobornos en efectivo con la finalidad de que fuera aprobada la Reforma Energética.

Rosario Robles Berlanga

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A pesar de que surgió de la izquierda mexicana, Rosario Robles se convirtió en una de las personas más allegadas al entonces presidente priista y es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación periodística destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.

Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarías contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.

Las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014.

De acuerdo a la investigación de La Estafa Maestra, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales responsables del fraude millonario.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO

Pero la acusación principal recayó sobre Rosario Robles, quien el 12 de agosto de 2019 se presentó ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo (sobrino de la ahora morenista Dolores Padierna) y después de una audiencia que duró más de 12 horas, fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, el 13 de agosto.

Durante esa audiencia, Robles Berlanga aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, dijo Robles.

A pesar de que el delito del que se le acusa (uso indebido del servicio público), no amerita prisión preventiva, Rosario Robles continúa en prisión sin que se le haya dictado alguna sentencia.

Juan Collado

Juan Collado (Foto: Cuartoscuro)

Durante años, el abogado Juan Collado fue litigante de los funcionarios y políticos más poderosos del país. Entre sus clientes se encontraban el ex presidente Enrique Peña Nieto, el también ex mandatario Carlos Salinas de Gortari y el ex líder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Justo cenaba con este último, cuando Juan Collado fue arrestado el 9 de julio de 2019, en un reconocido restaurante de Las Lomas, en la Ciudad de México.

Juan Collado fue acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude con Libertad Servicios Financieros, ubicada en Querétaro.

De acuerdo con la orden de aprehensión, el denunciante Sergio Bustamante, señaló a Collado de estar involucrado en la supuesta compra y venta simulada del edificio sede de Caja Libertad.

En su declaración en junio pasado, Bustamante señaló a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, de ser los verdaderos de Caja Libertad. Incluso, reveló que que camionetas de valores llegaban a las instalaciones de la empresa con dinero en efectivo, enviados por Peña Nieto.

Los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña NIeto (Foto: Especial/ Cuartoscuro)

Pero no solo eso. De acuerdo con la diligencia, basada en la declaración del quejoso, desde el 2006 Caja Libertad financiaba campañas para presidentes municipales, senadores y gobernadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en las entidades de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

Tras su detención, Juan Collado fue enviado al Reclusorio Norte, ubicado en la Ciudad de México, una de las más peligrosas de la capital mexicana.

El 13 de enero, el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea presidió una audiencia en donde la defensa del esposo de Yadhira Carrillo solicitó una copia del proceso por falsedad de declaraciones de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex socio de Caja Libertad y principal testigo contra Collado.

Además, el juez le negó la concesión de un amparo contra la vinculación a proceso, lo cual fue impugnado por la defensa del abogado.

A un año de su captura, Juan Collado no ha recibido ninguna sentencia.

MÁS DE ESTE TEMA:

Emilio Lozoya nunca llegó al Reclusorio Norte: habría sido trasladado directamente a un hospital privado, indica reporte

Llegó a México Emilio Lozoya, el hombre que amenaza con desatar una tormenta política

La caída de Emilio Lozoya y su efecto dominó: a quiénes podría implicar el ex director de Pemex

Radiografía de un sexenio: dónde están ahora los personajes más polémicos durante la administración de Peña Nieto