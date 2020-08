Si me citan, voy a declarar: Enrique Peña Nieto

Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que se diera a conocer la denuncia presentada por Emilio Lozoya en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y de quien fuera el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, por haberlo “presionado” para que recibiera dinero de la empresa brasileña Odebrecht y que fue a parar a la campaña presidencial de Peña así como para dar “moches” a legisladores a cambio de aprobar la reforma energética; el ex mandatario reapareció con la intención de deslindarse de las acusaciones.

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de El Universal, relató que Peña Nieto se comunicó vía telefónica desde España, a través de un interlocutor confiable, con un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Le dijo que si la Fiscalía General de la República (FGR) lo cita, viajará a México y se presentará a declarar.

El periodista destacó que según fuentes oficiales del más alto nivel, el expresidente le dijo a López Obrador, a través del mismo correo al que los dos le tienen mucha confianza, lo que diría frente al ministerio público en caso de ser requerido:

Que Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras ya que él (Peña) nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012, y que si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal.

También habría aclarado que su relación con Odebrecht siempre se dio a través de Lozoya Austin, toda vez que él los presentó con ellos porque eran sus amigos, y que quien los promovió para hacer negocios en el sexenio fue el propio ex director de Pemex.

El ex mandatario habría señalado también que su campaña presidencial no necesitaba recursos del extranjero, ya que tenía suficiente con los apoyos de empresarios mexicanos y sobre todo, de la veintena de gobernadores priistas que en ese momento estaban en funciones.

Sobre el tema de la empresa Agronitrogenados, Peña Nieto aseguró que no era amigo de Alonso Ancira y aseguró que esa operación fue fruto de la relación de Emilio Lozoya con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Y que en la reforma energética, él como presidente nunca pidió a su director general de Petróleos Mexicanos que se reuniera con ningún legislador para convencerlo de nada, porque esos votos los cabildeaban sus secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Loret de Mola concluyó su columna con una reflexión: Peña Nieto sabe que su destino depende de un solo hombre: el actual presidente de México.

Los pasos de Peña

Poco después de terminar su gobierno, en diciembre de 2018, Enrique Peña Nieto se autoexilió, no se conocía su lugar de destino hasta que a inicios de 2019, el ex mandatario fue captado en calles de Madrid, España, en compañía de una mujer rubia, que no era su esposa Angélica Rivera. Las fotografías que se les tomaron desataron una tormenta en México.

Desde ese momento, al ex presidente se le vio en calles de España y en Estados Unidos. Y aunque en febrero de 2019 el ex mandatario señaló que él y su familia vivían en México, meses después se supo que se asentó en el país europeo.

Apenas el pasado mes de julio, Edgardo Buscaglia, asesor y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, aseguró que a Peña Nieto lo cuida la policía de Madrid.

“Me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado a pedido de las autoridades mexicanas en Madrid, donde yo no creo que esté en riesgo, es un turista más, una persona más”, dijo durante un programa en vivo de La Octava.

Ante esto, el actual jefe del ejecutivo federal negó poseer alguna información referente a lo que dijo Buscaglia; sin embargo, no contradijo al investigador universitario.

“No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho una solicitud en ese sentido, la Fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña”, dijo el presidente durante la conferencia de prensa matutina del 31 de julio.

Sin embargo, después se sabría que la custodia policial a Peña Nieto era la que se le otorga a los ex mandatarios.

