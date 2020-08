Mentiras e infamias, dice Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro que enfrenta el escándalo por enésima ocasión

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició este miércoles su gira de trabajo en el estado de Querétaro, para después reunirse en San Luis Potosí con los gobernadores en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

En compañía de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, López Obrador ofreció su conferencia de prensa matutina, en donde el mandatario estatal aprovechó para fijar su postura respecto al video que se filtró en redes sociales y se ve a su secretario particular (hasta este lunes), Guillermo Gutiérrez, recibir millones de pesos en efectivo, presuntamente sobornos provenientes de Odebrecht.

“De manera perversa se filtró un video en donde apareció una persona en la que deposité mi confianza y me acompañó por años... Por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar.

Video: @CiroGomezL

Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones: nadie puede comprar lo que ya tiene, desde que fui diputado federal apoyé la reforma energética del 2008, que fue propuesta por el PAN, la seguí apoyando cuando fui senador de la República.

No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades”, expresó el gobernador queretano.

Luego de un bochornoso episodio en el que López Obrador intervino para tratar de “calmar las aguas”, sin lograrlo; Domínguez Servién sentenció que esta, sería la única ocasión en que hablaría sobre el tema y se negó a responder las preguntas de los periodistas que se encontraban en la conferencia.

(Foto: Captura de pnatalla)

Sin embargo, este no ha sido el único escándalo de corrupción en el que ha estado involucrado el gobernador panista.

Caso Collado y las acusaciones a Pancho Domínguez

En julio del año pasado, tras el arresto del abogado Juan Collado, acusado de los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, por lo que se encuentra preso actualmente, Domínguez Servién también se vio involucrado con acusaciones directas de Sergio Hugo Bustamante, el principal denunciante de Collado, de recibir dinero para su campaña en 2015.

Bustamante asegura que el abogado y cuatro personas más, a través de una operación fraudulenta, vendieron un terreno de su propiedad de unos 3 mil 877 metros cuadrados (ubicado en Querétaro), por 156 millones de pesos más IVA a la Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros.

Juan Collado (Foto: Cuartoscuro)

Sergio Hugo Bustamante declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, entre otros, serían los supuestos propietarios de la empresa implicada en las operaciones presuntamente irregulares.

En sus declaraciones aseguró que el año pasado recibió llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios en los que se le advertía que se desistiera de los señalamientos que estaba haciendo en contra Libertad Servicios Financieros, ya que detrás del abogado Collado había gente “poderosa”.

“Me dijeron que atrás de Collado estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri. Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el Director General de Libertad Servicios Financieros” dijo.

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

“En una ocasión, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente, llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de LIBERTAD S.A. DE C.V. S.F.P., con varias cajas de efectivo, me comentaron que era dinero de PEÑA NIETO, el mismo fue recibido por personal de LIBERTAD S.A. DE C.V. S.F.P.” señala en otras de sus declaraciones.

Domínguez Servién, en su momento, se desmarcó de las acusaciones hechas dentro de la denuncia contra el abogado Juan Collado y manifestó que tomaría las medidas legales pertinentes. Negó cualquier relación con Libertad Servicios Financieros, institución a la que el demandante liga con el mandatario de Querétaro.

Un audio reveló las presuntos “moches” para su campaña

Video: Trabajador 007 / Youtube

Otro de los escándalos que también tuvo que salir a desmentir, fue cuando se filtró un audio en el que se escucha una conversación telefónica entre dos personas, a quienes se identifica como Francisco Domínguez Servién, en el tiempo que fue candidato a la gubernatura del estado de Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN); y Carlos Mendoza Davis, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de Baja California Sur.

En la conversación, ambos políticos se saludan y Carlos Mendoza le agradece a Francisco Domínguez un regalo de su parte. Posteriormente, intercambian puntos de vistas sobre una reunión que habría sostenido Domínguez Servién y en donde se habrían comprometido con él a aportar seis “kilos” mensuales, durante cinco meses, hasta el día de la elección.

De acuerdo con el audio, la reunión que sostuvo Francisco Domínguez fue con un supuesto personaje de nombre “kors”, y posterior a él, acudiría a reunirse con él Mendoza Davis. La grabación apareció en la plataforma YouTube en mayo de 2015.

FOTO: CUARTOSCURO

Luego de la difusión del audio, el equipo de la campaña de Domínguez emitió un comunicado en el que negó que haya incurrido en irregularidades y anunció que tomaría acciones legales contra quienes estaban detrás de la divulgación del audio, el cual describió como una “manipulación”.

“(Domínguez) tomará las medidas legales pertinentes con respecto a la grabación publicada, en donde presuntamente se registra una supuesta conversación con el senador con licencia Carlos Mendoza Davis, ejerciendo su derecho a no pronunciarse sobre los contenidos de un material cuya autenticidad ponemos legítimamente en duda y cuyo origen ilegal es evidente”, señaló el mensaje en aquella ocasión.

Otra filtración: en un video se ve, presuntamente, su hermano departir con un socio de “El Mayo”

En ese mismo año, el gobernador de Querétaro también tuvo que desmentir los que su hermano, Alejandro, tuviera vínculos con el narcotraficante originario de Sinaloa, César Gastélum Serrano.

FOTO: GERARDO GONZALEZ /CUARTOSCURO

El periódico Reforma, también en mayo del 2015, difundió un video en el que presuntamente estaban departiendo en un antro en Cancún, Quintana Roo, el hermano del entonces senador de la República, Pancho Domínguez, pues el video fue grabado en octubre de 2018 cuando ocupaba ese cargo, y el narco sinaloense.

Domínguez Servién negó dicha relación y su hermano dijo que se trata de una falsedad y de guerra sucia.

En abril del 2015 fuerzas federales detuvieron en Cancún a César Gastélum Serrano, socio de Ismael “El Mayo Zambada”, líder del Cártel de Sinaloa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¿Quieres contestar?”: el bochornoso momento en que López Obrador intentó rescatar a Pancho Domínguez, acorralado por el videoescándalo

“Ni Porfirio Díaz se atrevió a eso”: López Obrador insistió en que concesión del puerto de Veracruz es privatización

López Obrador amenazó a las autoridades de todos los niveles que intenten interferir en el proceso electoral: “Los voy a denunciar”

No al “uso mercenario de las redes”: López Obrador pidió transparencia en gasto de políticos en Twitter y Facebook

Por TV o redes sociales: López Obrador pidió que todos los mexicanos puedan ver el video que Lozoya habría entregado a FGR