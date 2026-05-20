Policía de Chimalhuacán mata a hombre de un disparo por la espalda; familia acusa que fue por “ser drogadicto”

Un policía disparó a un hombre de 32 años, tras, presuntamente, haber sido acusado de amenazar a una mujer con un arma de fuego.

Un hombre identificado como Alejandro Velázquez, alias El Pollo, fue asesinado por un policía del municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México (Edomex).

El hombre, de 32 años de edad, murió el pasado sábado 16 de mayo luego de haber sido herido por el policía, identificado como José Manuel “N”.

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Los hechos ocurrieron en el citado municipio del Edomex, cuando, presuntamente, el elemento que disparó y su compañera, quienes viajaban en la patrulla SCM-412, recibieron un reporte de una mujer quien, presuntamente, acusó que Alejandro tenía en su poder un arma de fuego y la había amenazado con la misma.

De acuerdo con lo declarado por el policía, el hombre de 32 años les habría apuntado con la presunta arma de fuego, por lo que, en reacción, le disparó.

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Alejandro recibió un disparo en el glúteo izquiero, y alcanzó a ingresar a su domicilio, lugar en el que murió por la herida.

El policía que disparó a El Pollo fue detenido. (Impresión de pantalla video)

A pesar de la acusación de que El Pollo llevaba consigo un arma de fuego, no hay rastro de la misma.

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Por medio de redes sociales circula un video en el que se ve a parientes de El Pollo dentro de un predio con el policía revisando al joven, quien se encuentra tirado en el suelo sin moverse, y con sangre en su cuerpo, producto de la herida.

En el video, se escucha a las personas reclamar al policía, quien en un momento del clip dice que el hombre le había apuntado con un arma, pero al cuestionarle por la misma, dice no saber en dónde se encuentra.

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Detienen a los policías involucrados

Tanto el policía que disparó, como su compañera con la que viajaba en la patrulla, identificada como Eva, fueron detenidos por homicidio.

Sin embargo, Jazmín, hermana de Alejandro, dijo en entrevista a Imagen Noticias que temía que los policías fueran liberados, pues cuando acudió a continuar con su denuncia, un día después del homicidio, vio al policía acostado en una banca con un celular en la mano, como si no estuviera detenido por homicidio.

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La misma mujer declaró al medio que si bien su hermano tenía problemas de adicciones, no se encontraba haciendo nada malo.

“No tenía por qué haber muerto así, sí, mi hermano se drogaba, sí, pero mi hermano no estaba haciendo nada malo, más que drogándose, ese fue su error de él, ese fue su error, ser drogadicto, nada más”, declaró la hermana delñ fallecido al medio.

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