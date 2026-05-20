¿Qué dijo Greenpeace ante la cancelación del proyecto de Mahahual?

Activistas de Greenpeace celebran con júbilo la cancelación de un parque acuático, simbolizando una victoria para la conservación de manglares y la vida marina en el Caribe Mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el anuncio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) para detener el megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahual, Quintana Roo, la organización defensora del medio ambiente Greenpeace, quien se dedicó a recolectar firmas para exigir a las autoridades ambientales rechazar proyectos de turismo depredador, calificó la decisión como un triunfo de la ciudadanía.

El anuncio fue hecho por la titular de Semarnat. Alicia Bárcena Ibarra durante una conferencia de prensa el pasado 20 de mayo en la que dijo:

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“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean (...) sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros, como Semanart, no lo vamos a aprobar”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció esta tarde en conferencia de prensa que no será aprobado el proyecto Perfec Day que había sido propuesto por la empresa de cruceros Royal Caribbean. (@Semarnat)

La cancelación del parque acuático en Mahahual, de acuerdo con la organización defensora del medio ambiente, se debe a la presión pública de las personas hacia el gobierno. Además, Greenpeace dará seguimiento a que Bárcena Ibarra presente por escrito la no autorización del proyecto.

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También reiteró el llamado al gobierno federal, Semarnat y a los gobiernos estatales de la Península de Yucatán para tomar acciones urgentes para proteger a la Selva Maya y los distintos hábitats existentes en esta zona.

“Ahora fue 'Perfect Day’, mañana podrían ser otros proyectos y otros promoventes; no podemos ir proyecto por proyecto, necesitamos una política de Estado, un plan que proteja la Selva Maya, que proteja el pulmón verde de México hoy y siempre”.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa de el lunes 18 de mayo, dijo que pediría a Alicia Bárcena revisar la obra, por las críticas y manifestaciones de la sociedad civil. Aunque, también dejó abierta la posibilidad de que que el desarrollo de Royal Caribbean, se pueda “mover a otra zona de Quintana Roo, que no tenga tantos impactos (ambientales) en la zona”.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluará la viabilidad ambiental del parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual para evitar daños ecológicos. (Presidencia)

Ante esto, Greenpeace se comprometió a estar atentos a la posibilidad que dejó abierta la presidenta y advirtió: “Hoy fue Perfect Day, mañana podrá ser otro promovente. No podemos ir proyecto por proyecto”.

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Royal Caribbean expresa su inconformidad tras rechazo de Semarnat a su plan en Mahahual

La empresa promotora del parque acuático en Mahahual, Royal Caribbean, expresó su inconformidad luego de que la Semarnat negara la aprobación de su proyecto turístico, según un comunicado difundido el martes 19 de mayo por la compañía.

La naviera sostuvo que “Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección” y afirma que respeta la decisión de las autoridades ambientales de México.

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Ante el rechazo de la Semarnat, Royal Caribbean anuncio que prevé entablar conversaciones en las próximas semanas con diversos sectores, con el objetivo de impulsar infraestructura ambiental, crear miles de empleos locales y desarrollar programas comunitarios que beneficien a la zona.

La empresa mantiene una postura optimista respecto al país y considera que aún existe potencial para consolidar una “inversión responsable” en el destino turístico de Mahahual.

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