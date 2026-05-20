México

¿Qué dijo Greenpeace ante la cancelación del proyecto de Mahahual?

Las voces de la comunidad fueron clave para lograr la suspensión del desarrollo turístico que preocupaba a quienes defienden el entorno natural de la región

Guardar
Google icon
Activistas de Greenpeace celebran en una playa con botes y banners. De fondo, toboganes de parque acuático desmantelados, manglares, tortuga marina y manatí.
Activistas de Greenpeace celebran con júbilo la cancelación de un parque acuático, simbolizando una victoria para la conservación de manglares y la vida marina en el Caribe Mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el anuncio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) para detener el megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahual, Quintana Roo, la organización defensora del medio ambiente Greenpeace, quien se dedicó a recolectar firmas para exigir a las autoridades ambientales rechazar proyectos de turismo depredador, calificó la decisión como un triunfo de la ciudadanía.

El anuncio fue hecho por la titular de Semarnat. Alicia Bárcena Ibarra durante una conferencia de prensa el pasado 20 de mayo en la que dijo:

PUBLICIDAD

“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean (...) sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros, como Semanart, no lo vamos a aprobar”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció esta tarde en conferencia de prensa que no será aprobado el proyecto Perfec Day que había sido propuesto por la empresa de cruceros Royal Caribbean. (@Semarnat)

La cancelación del parque acuático en Mahahual, de acuerdo con la organización defensora del medio ambiente, se debe a la presión pública de las personas hacia el gobierno. Además, Greenpeace dará seguimiento a que Bárcena Ibarra presente por escrito la no autorización del proyecto.

PUBLICIDAD

También reiteró el llamado al gobierno federal, Semarnat y a los gobiernos estatales de la Península de Yucatán para tomar acciones urgentes para proteger a la Selva Maya y los distintos hábitats existentes en esta zona.

“Ahora fue 'Perfect Day’, mañana podrían ser otros proyectos y otros promoventes; no podemos ir proyecto por proyecto, necesitamos una política de Estado, un plan que proteja la Selva Maya, que proteja el pulmón verde de México hoy y siempre”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa de el lunes 18 de mayo, dijo que pediría a Alicia Bárcena revisar la obra, por las críticas y manifestaciones de la sociedad civil. Aunque, también dejó abierta la posibilidad de que que el desarrollo de Royal Caribbean, se pueda “mover a otra zona de Quintana Roo, que no tenga tantos impactos (ambientales) en la zona”.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluará la viabilidad ambiental del parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual para evitar daños ecológicos. (Presidencia)

Ante esto, Greenpeace se comprometió a estar atentos a la posibilidad que dejó abierta la presidenta y advirtió: “Hoy fue Perfect Day, mañana podrá ser otro promovente. No podemos ir proyecto por proyecto”.

Royal Caribbean expresa su inconformidad tras rechazo de Semarnat a su plan en Mahahual

La empresa promotora del parque acuático en Mahahual, Royal Caribbean, expresó su inconformidad luego de que la Semarnat negara la aprobación de su proyecto turístico, según un comunicado difundido el martes 19 de mayo por la compañía.

La naviera sostuvo que “Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección” y afirma que respeta la decisión de las autoridades ambientales de México.

mahahual

Ante el rechazo de la Semarnat, Royal Caribbean anuncio que prevé entablar conversaciones en las próximas semanas con diversos sectores, con el objetivo de impulsar infraestructura ambiental, crear miles de empleos locales y desarrollar programas comunitarios que beneficien a la zona.

La empresa mantiene una postura optimista respecto al país y considera que aún existe potencial para consolidar una “inversión responsable” en el destino turístico de Mahahual.

Temas Relacionados

GreenpeaceMahahualSemarnatPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpe a las remesas de México: Trump firma decreto que obliga a bancos a investigar transferencias de migrantes

La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que obliga a bancos a vigilar transferencias internacionales y podría restringir el envío de remesas

Golpe a las remesas de México: Trump firma decreto que obliga a bancos a investigar transferencias de migrantes

¿Qué regiones de México concentran mayor muertes por rayos? UNAM identifica zonas de riesgo

El peligro se amplifica en entornos rurales, donde la falta de preparación y la infraestructura limitada elevan el riesgo

¿Qué regiones de México concentran mayor muertes por rayos? UNAM identifica zonas de riesgo

Temblor hoy en 20 de mayo en México: se registra sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en 20 de mayo en México: se registra sismo de 4.0 en Chiapas

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

La conductora también aclaró si su amiga tiene un aneurisma cerebral

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México

La polémica comenzó después de que se viralizara un fragmento de su show en España, donde defendió el legado de la colonización

Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

De la caída de Audias Flores a la de ‘El Chipo’: los cinco golpes a la célula de ‘El Jardinero’ del CJNG en menos de un mes

Abogado de ‘El Chapo’ en México desmiente cartas enviadas a la Corte de Brooklyn: “Son falsas”

Meses antes de ser asesinado, Carlos Manzo presumió captura de “La Tía”, hoy implicada en el crimen del alcalde

Dictan 250 años de prisión para tres hombres por secuestro y delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México

“Sueño Mexicano”: cuándo y dónde ver los cortometrajes que visibilizan la vida y de trabajadores en México

BTS dedica emotivo mensaje a ARMY de México tras recordar sus conciertos: “Una musa”

Colección de Jungkook de BTS llega a México: lista de prendas, precios oficiales y en qué tiendas las venderán

DEPORTES

Pelé, inmortalizado en Guadalajara: así es la estatua levantada en el Estadio Jalisco en vísperas al Mundial 2026

Pelé, inmortalizado en Guadalajara: así es la estatua levantada en el Estadio Jalisco en vísperas al Mundial 2026

Quién es Jorge “Travieso” Arce, ex boxeador que empezó en la política con el PAN, fue rechazado por Morena y buscaría al PT

De ser goleador en Chivas a empresario: el camino de Marco Fabián hacia la Conference League en Europa

Confirmado, Turco Mohamed seguirá con Toluca para la próxima temporada

Pachuca ya buscaría la renovación de Solari, pese a la eliminación en semifinales