No al “uso mercenario de las redes”: López Obrador pidió transparencia en gasto de políticos en Twitter y Facebook

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nunca ha pagado publicidad en redes sociales como Twitter o Facebook para su promoción personal.

“En mi caso personal, nunca he pagado a Twitter ni a Facebook para que un mensaje mío lo difundan y se vea más, nunca lo he hecho”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador expresó que es importante que las empresas Facebook y Twitter aclaren los contratos de publicidad que realizan, con el fin de que haya ética en las redes sin limitar la libertad de expresión.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Va a ser importante que nos aclaren Facebook ya nos habló de la transparencia falta twitter, ver cómo están lo de los bots, cómo se llevan a cabo estos contratos porque es evidente de que existen y hay que preguntarles a estas preguntas si pueden imprimir ética en el manejo de estas redes sin limitar la libertad de expresión”, recalcó.

Señaló que en las campañas presidenciales en Estados Unidos los candidatos están transparentando sus gastos en redes sociales, y reiteró que es necesario para evitar un uso mercenario de las mismas.

“Sería conveniente que ya se lograra la participación de las empresas, tanto de Facebook como de Twitter, para que se informara y evitar el uso mercenario de las redes a través de la compra con bots de espacios, toda esta publicidad que se contrata y que no es transparente...

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Ahora hay campañas, en elecciones en EE.UU., y casi diario están informando cuánto gastan en las redes los candidatos. Aquí se tiene que llegar a esa transparencia, todos debemos informar cuánto gastamos en publicidad, generalizo porque el gobierno tiene gastos de publicidad”, subrayó.

El lunes pasado López Obrador se refirió a las burlas y críticas hacia su hijo menor, Jesús Ernesto, por un video que circuló en redes sociales en donde se le ve caminando en un hotel de Acapulco.

“Nada más es el coraje pues, no es un asunto articulado, sino es el enojo, la rabia... Que va mi hijo Jesús va a la playa en Acapulco, y video, gran noticia; qué no puede ir Jesús, su mamá, qué no pueden ir a la playa, cuál es el delito, qué hacían antes cuando se usaban los helicópteros del Estado Mayor Presidencial para llevar a toda la familia a las playas, tenían las casas del gobierno a sus disposición, ¿estos se quejaban, se sabía?, bueno, están muy enojados”, señaló el mandatario mexicano.

Video: Gobierno de México.

El presidente dijo que seguirá ofreciendo disculpas por “todas las molestias que cause la transformación”, pero se se va a seguir adelante.

“Pues yo sigo ofreciendo disculpas por todas las molestias que cause la transformación , pero vamos a seguir adelante”, reiteró.

Este domingo se hizo viral un video en el que se observa a lo lejos al hijo menor del mandatario mexicano caminando en un hotel de Acapulco en compañía de dos personas más. De inmediato en Twitter surgieron cuestionamientos, críticas y burlas hacia el menor Jesús Ernesto; incluso se volvió tendencia el apodo discriminatorio y despectivo con el que hacen referencia al físico del hijo de López Obrador y la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

(Captura de pantalla: Twitter/BeatrizGMuller)

Gutiérrez Müller salió en defensa de su hijo y se lanzó en contra de Twitter, por medio de un mensaje que publicó en la misma red social.

“Ay @TwitterMexico @TwitterSeguro @TwitterLatAm tú y tu permisividad con mensajes que denigran a los menores de edad. ¿Todo eso por dinero? Qué mal. Necesitamos redes sociales con ética y transparencia. ¿Cuándo nos informas cuánto te pagan por esa sucia tarea?”, se lee en su cuenta de la red social.

A principios de este mes López Obrador celebró las medidas que Facebook implementó para transparentar la contratación de propaganda y endurecer los controles a fin de evitar las campañas sucias en las elecciones, y dijo que esperaba que Twitter hiciera lo mismo.

“Celebro esta decisión de Facebook, que bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, es algo muy importante, es un paso a la transparencia de Facebook, ojalá Twitter haga lo mismo”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que “en donde se nota más manipulación” es en Twitter.

“En caso de México, donde se nota más manipulación en redes sociales, es en lo relacionado con Twitter, ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, en Facebook no hay tanta manipulación, no hay tanto uso de robots, de cuentas artificiales, de compra de espacios para fines políticos-electorales”, expresó.

