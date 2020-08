López Obrador rechazó linchamientos políticos ante comprometida situación del gobernador de Querétaro

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que será la Fiscalía General de la República la que investigue a los involucrados en el video en el que se observa a dos ex empleados del Senado recibir millones de dinero en efectivo, por supuestos sobornos provenientes de Odebrecht.

Uno de los hombres que se observa en la grabación es Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, hasta este lunes.

Este miércoles el mandatario mexicano se encuentra de gira por el estado de Querétaro, por lo que la reunión de Seguridad y su conferencia de prensa se desarrollan en dicha entidad en compañía de Domínguez Servién, quien dio su posicionamiento sobre sus vínculos con Emilio Lozoya y la red de corrupción por la que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta un proceso judicial.

Al iniciar la conferencia matutina dijo el gobernador de Querétaro que no tiene nada que temer ni que ocultar, tras el videoescándalo en donde apareció su exsecretario privado recibiendo un supuesto soborno.

“De manera perversa se filtró un video en donde apareció una persona en la que deposité mi confianza y me acompañó por años... Por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar.

Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones: nadie puede comprar lo que ya tiene, desde que fui diputado federal apoyé la reforma energética del 2008, que fue propuesta por el PAN, la seguí apoyando cuando fui senador de la República.

No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades”, expresó el gobernador queretano.

Por último, Domínguez Servién enfatizó, que esta, será la única ocasión en que fije un posicionamiento al respecto.

Al comenzar con la ronda de preguntas y respuestas un periodista dirigió su cuestionamiento a Domínguez Servíen sobre la red de corrupción en la que dice Emilio Lozoya, también participó el mandatario estatal, según señaló en sus declaraciones; en ese momento intervino el presidente mexicano y propuso que por “urbanidad política” , se dejara el tema “para otra ocasión”.

“Les propongo, el gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad como él lo ha manifestado dando la cara, ahora también según escuché que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema.

Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto, incluso hasta por respeto, por urbanidad política y va haber tiempo para desahogar este tema, le corresponde a la fiscalía aclararlo en su momento, y se va a seguir hablando de es este tema, pero en esta ocasión hay tantos otros asuntos”, dijo el presidente.

Al consultar con los representantes de medios de comunicación ahí presentes, la respuesta fue no. Al escuchar lo anterior López Obrador aceptó la decisión de la mayoría y le preguntó a Domínguez Servién si estaba en condiciones de contestar, porque también podía negarse, le señaló.

Sin embargo, el gobernador de Querétaro insistió en que ya había dado su postura y no iba a hablar más del tema.

“Va a ser el único posicionamiento y creo que fuí muy claro”, dijo el gobernador.

López Obrador, reiteró que no tiene relaciones de complicidad con nadie y que su postura es que se investigue a todos, incluso si son sus familiares.

“Que se investigue y que no haya corrupción, esa es mi postura, y ya he dicho que no establezco relaciones de complicidad con nadie, y que si inclusive un familiar comete un delito debe de ser castigado...

Si es mi hijo, me va a doler muchísimo, mi esposa, pero si comete un delito tiene que ser castigado”, señaló el mandatario mexicano.

Sin embargo, dijo el presidente, que en esta ocasión hay que cuidar la dignidad de las personas y no hacer juicios sumarios, sino que sean las autoridades competentes las que investiguen los presuntos nexos del gobernador queretano con la red de sobornos del Caso Lozoya.

“Solo que en este caso debemos de cuidar la dignidad de las personas, no hacer juicios sumarios, no hacer linchamientos políticos, se tiene que hacer la denuncia con la autoridad competente y se tiene que resolver si la persona es culpable o no.

Tampoco esto está en contradicción con la libertad que tenemos de manifestarnos y con la libertad de prensa, al final de cuentas se trata solo de un asunto ético, pero ustedes tienen toda la libertad de manifestarse. Pero en este asunto nos está escuchando la Función Pública, Inteligencia Financiera, hoy participó Santiago Nieto en la reunión de la mañana , o sea que está aquí”, dijo López Obrador.

