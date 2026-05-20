México

Delincuentes usan humo de extintores para detener vehículos y asaltar en la México-Puebla

Autoridades de Puebla reportan disminución de 70 por ciento en los asaltos carreteros; anuncian refuerzo en la vigilancia tras detectar esta nueva modalidad de robo en la zona de Esperanza

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El químico de los extintores suele generar confusión en los operadores, quienes detienen la unidad y son asaltados. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El químico de los extintores suele generar confusión en los operadores, quienes detienen la unidad y son asaltados. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Conductores de vehículos particulares y operadores de transporte de carga fueron víctimas de una nueva ola de asaltos sobre las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba, donde grupos armados utilizaron ponchallantas y humo de extintores para obligar a las unidades a detenerse y cometer robos en distintos tramos ubicados entre los municipios de Acatzingo y Esperanza, en Puebla.

Durante las últimas 24 horas se reportaron al menos dos automovilistas afectados por artefactos ponchallantas colocados sobre la vialidad, además del robo de un tractocamión cuyos operadores fueron atacados con químicos expulsados desde extintores para impedirles la visibilidad mientras circulaban sobre la carretera.

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El caso más reciente comenzó a difundirse la tarde de este martes mediante un video captado por la cámara de seguridad de un tractocamión, donde quedó registrado el momento exacto del asalto en plena autopista.

En las imágenes se observó que, aproximadamente a un kilómetro del punto donde ocurrió el robo, permanecía estacionada una patrulla de la Guardia Nacional con varios agentes a un costado de la vialidad. Más adelante, la grabación mostró a varios hombres colocados junto a la carretera portando extintores.

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De acuerdo con el registro audiovisual, los sujetos accionaron los extintores directamente contra el parabrisas y la cabina del operador, provocando que el químico redujera completamente la visibilidad del conductor y lo obligara a frenar la unidad. Instantes después, los delincuentes interceptaron el tractocamión y lograron apoderarse de la unidad.

Hasta el momento no se informó si la víctima o la empresa propietaria presentó una denuncia formal por el robo. Tampoco la Guardia Nacional emitió un posicionamiento oficial sobre los hechos, pese a que la grabación exhibió la cercanía de elementos federales al lugar donde ocurrió el atraco.

Delincuentes “mutan” sus métodos para cometer atracos

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reconoció previamente que las bandas dedicadas al robo carretero modificaron sus métodos de operación y ahora recurren al uso de humo de extintores para generar confusión entre los conductores y facilitar los asaltos, principalmente en la zona de Esperanza.

El funcionario sostuvo que anteriormente los delincuentes utilizaban tácticas como montachoques o la colocación de tachuelas sobre la carpeta asfáltica para detener unidades de carga. Sin embargo, indicó que las organizaciones criminales “mutaron” sus estrategias para evadir los operativos de seguridad.

Tras la difusión de los videos relacionados con estos ataques, autoridades estatales y federales reforzaron la presencia operativa en los tramos considerados focos rojos de la autopista México-Puebla y Puebla-Orizaba.

Además, el gobierno estatal informó que continúa la instalación de cámaras de videovigilancia sobre la vialidad y adelantó que durante junio comenzará una segunda etapa del plan de seguridad, la cual incluirá lectores de placas y drones de vigilancia en el tramo Amozoc-Río Frío para detectar movimientos sospechosos y fortalecer la reacción de las corporaciones.

En grupos de Facebook integrados por transportistas, las imágenes del asalto comenzaron a difundirse como advertencia preventiva ante lo que usuarios identificaron como una nueva modalidad utilizada por células delictivas dedicadas al robo en carreteras.

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