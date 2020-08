Aprende en Casa II: compañías de TV de paga se suman a las transmisiones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este martes que los principales sistemas de televisión de paga del país se suman al programa de Educación a Distancia “Aprende en Casa II”, a fin de potenciar la red de medios públicos y privados que ya son parte de esta estrategia dentro del nuevo modelo educativo debido a la pandemia de COVID-19.

En reunión de trabajo para revisar las barras programáticas de “Aprende en Casa II”, para las y los alumnos de educación básica, media superior y superior, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, informó que los sistemas SKY, IZZI, Total Play, Dish, StarGo, Megacable, Star TV y Axtel serán parte del proyecto educativo para dar inicio al ciclo escolar 2020-2021.

Detalló que la cadena 1, que trasmitirá los contenidos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de Primaria, así como las series de Educación para madres, padres y tutores, y Aprendiendo a amar a México, se transmitirá en los canales 144 de Total Play; 311 de Star TV; 330 de SKY; 280 de Dish, y 311 de IZZI.

Informó que los contenidos de primero, segundo y tercer grados de Secundaria, correspondientes a la cadena 3, se transmitirán en los canales 122 y 1122 de SKY, 622 y 122 de Dish, y en el 722 de IZZI.

Finalmente, la programación de tercer año de Secundaria; primero, segundo y tercer año de Bachillerato, así como de Telebachillerato Comunitario, que conforma la cadena 4, será transmitida en los canales 164 de Total Play; 260 de SKY; 306 de Dish; 480 de IZZI; 135 de Megacable, y 131 de Axtel.

Debido a que el nuevo regreso a clases para alumnos de educación básica y media superior será a distancia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recomendó una serie de prácticas para facilitar esta tarea.

Durante una conferencia de prensa vespertina, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP aseguró que la contingencia sanitaria por COVID-19 se trata de una situación extraordinaria, en la que el gobierno de México ha implementado las mejores estrategias con los recursos que se tienen disponibles.

Ante la pandemia, México es de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa a buscar soluciones creativas, soluciones que son impuestas por la necesidad, no tenemos opción, regresar a clases de manera presencial es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, muchos países que han regresado a clases y ha expuesto a los niños y a las niñas a contagios que los hacen regresar de nuevo a cerrar las escuelas