Ciclo escolar 2020-2021 de la SEP: así puedes programar tu televisión para sintonizar Aprende en Casa II

Debido a que el nuevo regreso a clases para alumnos de educación básica y media superior será a distancia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recomendó una serie de prácticas para facilitar esta tarea.

Durante la conferencia de prensa vespertina, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP aseguró que la contingencia sanitaria por COVID-19 se trata de una situación extraordinaria, en la que el gobierno de México ha implementado las mejores estrategias con los recursos que se tienen disponibles.

Ante la pandemia, México es de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa a buscar soluciones creativas, soluciones que son impuestas por la necesidad, no tenemos opción, regresar a clases de manera presencial es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, muchos países que han regresado a clases y ha expuesto a los niños y a las niñas a contagios que los hacen regresar de nuevo a cerrar las escuelas