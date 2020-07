Coronavirus en Quintana Roo: el gobernador desoye a López-Gatell y deja en rojo solo a la mitad del estado

Foto de archivo. (REUTERS/Jorge Delgado)

Debido a los repuntes de casos de Covid-19 en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín -quien este viernes anunció haber dado positivo al nuevo coronavirus- anunció que el semáforo epidemiológico para la siguiente semana (del 20 al 26 de julio) se divide en dos: la zona norte del estado estará en color naranja, mientras que la zona sur, en rojo.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal escribió: “Para #QuintanaRoo, el semáforo del Estado, para esta semana y la próxima, es tal como fue indicado el día de ayer: Para la Zona Norte del Estado NARANJA y para la zona SUR del Estado ROJO. #JuntosSaldremosAdelante”, al tiempo que acompañó el mensaje con una infografía que detalla las áreas turísticas de la región norte que se encuentran en color naranja .

De esta manera, los municipios turísticos ubicados en la zona norte como Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez (Cancún), Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres seguirán manteniendo una reapertura gradual, ordenada y responsable de sus actividades esenciales, entre las que se encuentran: seguridad pública, procuración e impartición de justicia, actividades legislativas, hospitales y servicios médicos, bancos, pesca, agricultura, construcción; entre otras .

Mientras tanto, hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos, religiosos, teatros, cines, centros comerciales, tiendas departamentales, manufactura, inmobiliarias, venta de enseres y computadoras así como peluquerías y salones de belleza; sólo podrán operar al 30% de su capacidad.

Destacó que playas, parques públicos, bares, centros nocturnos, discotecas, centros de espectáculo, cervecerías; entre otros, siguen sin poder reabrir.

El mandatario estatal aclaró la situación que prevalece en Quintana Roo, luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dio a conocer que la entidad se encontraba totalmente en rojo, junto con otras 17 entidades.

De acuerdo con la actualización del Semáforo Regional, actualizado la noche del viernes 17 de julio, los municipios de Othón Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, ubicados en el sur del estado, quedan en rojo.

El color rojo significa que en la entidad hay un nivel de alerta máximo por la pandemia del coronavirus, por lo que hay más restricción del espacio público.

Hasta este 17 de julio, la entidad presentaba 5,781 casos acumulados de COVID-19, 767 defunciones y 1,393 casos activos.

Este viernes, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó a través de sus redes sociales que la prueba que se practicó para detectar el COVD-19 arrojó resultados positivos.

“Debido a mis acciones como gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a COVID-19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del gobierno de Quintana Roo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Se trata del sexto gobernador mexicano en contraer la enfermedad. Los demás ya superaron la enfermedad.

El último caso fue el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, quien dio positivo a COVID-19 el pasado 2 de julio.

