Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, dio positivo a COVID-19

(Foto: Cuartoscuro)

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, informó que la prueba que se práctico para detectar el COVD-19 arrojó resultados positivos.

Se trata del sexto gobernador mexicano en contraer la enfermedad. Los demás ya superaron la enfermedad.

“Debido a mis acciones como gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a COVID-19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del gobierno de Quintana Roo”, escribió el mandatario en su Twitter.

El último caso fue el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, quien dio positivo a COVID-19 el pasado 2 de julio.

Andrés Manuel López Obrador y Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo (Foto: Cuartoscuro)





Información en desarrollo...